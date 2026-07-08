Zweimal ging der sogenannte Femathon – ein Karriere-Event für Frauen mit Fokus auf Vernetzung – bereits in der steirischen Landeshauptstadt über die Bühne. Kürzlich feierte er seine Premiere am Land. Rund 50 Frauen besuchten die von der Regionalentwicklung und dem Verein Felin organisierte Veranstaltung am Obstweingut Haas in Gnas.

„Wir haben unterschiedliche Karrierechancen, die gläserne Decke gibt es – ob bei uns in der Region oder in der Stadt“, fand Gleichstellungsmanagerin Bettina Taucher einleitende Worte. Um den Anteil von Frauen in Führungspositionen zu erhöhen, wurde der Verein Felin gegründet. Dessen Geschäftsführerin Katrin Fischer präsentierte aktuelle Zahlen zur Sichtbarkeit von Frauen in Medien. Das Fazit: Nur 33 Prozent der Bildpräsenz entfallen auf Frauen, zwei Drittel der Bilder zeigen Männer – obwohl es eine steirische Expertinnendatenbank gibt, wie Fischer betont: „Die Ausrede, wir haben keine Expertin gefunden, die zählt nicht mehr.“

Paula Nittel und Katrin Fischer von Felin, einem unabhängigen steirischen Verein, der den Anteil von Frauen in Führungspositionen erhöhen will © KLZ / Julia Schuster

Rollenbilder und verbale Angriffe

In einer Keynote strich Mentoring-Coach Bettina Stein-Geba die große Bedeutung eines guten Netzwerks hervor. Im Anschluss tauschten sich die Teilnehmerinnen dazu aus, wie selbstbewusste Kommunikation gelingt, berufliche Entwicklung möglich wird und eine Gehaltsverhandlung zum eigenen Vorteil entschieden werden kann.

Isabella Keilani, Silvia Reindl, Clara Bacher und Gudrun Gruber fungierten als Expertinnen und lieferten Tipps und Denkanstöße. Somit wurden auch die EU-Entgelttransparenzrichtlinie diskutiert, welche Auswirkungen traditionelle Rollenbilder auf die Entwicklung der Gesellschaft haben und wie man sich am besten gegen verbale Angriffe wehrt. Konkrete Herausforderungen wurden genannt, praktische Antworten darauf gefunden. Unter den Teilnehmerinnen waren viele Südoststeirerinnen, aber auch Frauen aus Nachbarbezirken, Graz oder der Obersteiermark.