Streit, Selbstbeschäftigung, Konzeptlosigkeit. Elf Parteichefs in 28 Jahren, seitdem der letzte sozialdemokratische Grazer Bürgermeister Alfred Stingl die Partei übergeben hat. Die jüngere Geschichte der SPÖ in der Landeshauptstadt zeigt einen beispiellosen Absturz einer einst großen Partei in die Bedeutungslosigkeit. Was einem breiten Publikum nicht bekannt ist: Der linke Zeithistoriker und damalige Rektor der Uni Graz, Helmut Konrad, war Stingls Wunschkandidat als einer der roten Stadträte in seiner letzten Amtszeit und als Nachfolger an der Spitze der Grazer SPÖ. Er hätte 2003 gegen den aufstrebenden ÖVP-Quereinsteiger Siegfried Nagl antreten sollen.

„Ich konnte damals nicht einmal die Grazer Bezirke aufzählen und hatte eine gänzlich andere Lebensplanung“, erinnert sich der heute 78-Jährige, wie er Stingl und dem damaligen steirischen SPÖ-Chef Peter Schachner-Blazizek einen Korb gegeben hat. Wäre der Lauf der Geschichte ein anderer gewesen, wenn die Nachfolge mit dem Quereinsteiger geregelt worden wäre und nicht der Streit um die Parteispitze die nächsten Jahre bestimmt hätte? „Der Niedergang wäre vielleicht langsamer vonstattengegangen“, schmunzelt Konrad im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Wir haben den Historiker, der seit 60 Jahren Sozialdemokrat ist, um einen Blick nach vorne gebeten: Hat die SPÖ noch eine Zukunft?

Die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) ehrte Konrad als „Bürger der Stadt Graz“ © KLZ/Saria

Der Ex-Rektor Helmut Konrad und sein Nachfolger im Amt an der Uni Graz Wolf Rauch © Melbinger