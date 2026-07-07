Die vierte Etappe der Tour de France wurde zum Triumph von Torstein Traeen. Die Etappe hat er zwar nicht gewonnen, die ging an den Dänen Mads Pedersen. Doch der Norweger durfte sich vier Jahre nach seiner Krebsdiagnose das Gelbe Trikot des Gesamtführenden überstreifen. 2022 wurde bei dem Norweger im Rahmen einer routinemäßigen Dopingkontrolle ein stark erhöhter Hormonwert festgestellt. Er war bei der Katalonien-Rundfahrt positiv getestet worden. Ein Hodenkrebs hatte die hohen Werte verursacht. Nach der erfolgreichen Operation, bei der ihm ein Hoden entfernt werden musste, ist er nun wieder vollkommen genesen. Das Gelbe Trikot ist der bislang größte Erfolg der norwegischen Mannschaft.

Die vierte Etappe wurde somit nicht nur zum persönlichen Märchen, sie war auch ein Musterbeispiel dafür, dass der Radrennsport alles andere als ein Einzelsport ist. Das Team von „Lidl-Trek“ tat alles dafür, dass Sprint-Star Mads Pedersen in der Fluchtgruppe, die sich kurz nach dem Start vom Feld gelöst hat, die vier Bergwertungen zwischen Carcassonne und Foix (182 km) übersteht. US-Meister Quinn Simmons und der tschechische Champion Mathias Vacek waren der aktive Begleitschutz des Weltmeisters von 2019 aus Dänemark.

Und während viele in den Anstiegen aus der Gruppe fielen, hielt Pedersen das Hinterrad seiner Teamkollegen. Immer wieder versuchten andere aus der ausgedünnten Fluchtgruppe, Pedersen zu attackieren, wollten sich nicht auf einen Sprint mit diesem einlassen. Simmons und Vacek fuhren aber alle Löcher zu, konterten jede Attacke erfolgreich. Und logisch: Letztlich war Sprinter Pedersen einfach zu stark für seine Fluchtkollegen und feierte seinen insgesamt dritten Tagessieg bei der Tour de France. Der Jubel bei seinem ersten Saisonsieg zeigte, wie sehr er seinen beiden Kollegen dankbar war. „Das war ein Meisterstück an Teamarbeit“, sagte der Etappensieger, „vom letzten Berg an bis ins Ziel fuhren sie wie Maschinen.“

Tadej Pogačar kam mit einem Rückstand von 12:59 Minuten im Feld ins Ziel und ist ist mit einem Rückstand von 7:53 Minuten Vierter. Traeen führt zeitgleich vor Simmons und 3:50 Minuten vor Vacek.