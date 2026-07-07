„Unsere WM-Reise kommt zu einem Ende“, postete der US-Verband nach dem 1:4 im Achtelfinale gegen Belgien auf diversen sozialen Netzwerken. Auf Facebook, dort, wo User nicht nur mit Likes, sondern mit diversen Emojis gerne auf Beiträge reagieren, drückte mit 40.000 Leuten mehr als die Hälfte auf den lachenden Smiley. „Am Ende war es ein Sieg für den Fußball“, lautete einer der Top-Kommentare.

Die Schadenfreude in der Fußballwelt war groß, schließlich hatten die USA mit der Intervention um die Rücknahme der Rotsperre für Folarin Balogun durch Präsident Donald Trump bei FIFA-Boss Gianni Infantino für den Skandal der WM gesorgt. Dabei ging es um ein Fußballteam, das sich eigentlich aufs Sportliche konzentrieren hätte sollen, in dieser immer größer werdenden Causa aber völlig zu Passagieren wurde. Gebracht hat all das am Ende nichts, die Belgier gewannen in Seattle verdient mit 4:1. Nur Malik Tillman hat die Partie nach einer halben Stunde mit dem 1:1-Ausgleich per Freistoß einmal spannend machen können. Davor (9.) und unmittelbar danach (33.) traf jeweils Charles De Ketelaere, bereits für die Vorentscheidung sorgte Hans Vanaken (57.). Als Romelu Lukaku (93.) noch den Schlusspunkt setzte, nahmen Spott und Häme so richtig ihren Lauf. Die Spieler jubelten in einer Imitation des „Trump-Dance“, auch das ist bereits ein Social-Media-Hit.

Auch der belgische Verband trat noch einmal nach. Nachdem Teamchef Rudi Garcia nach Aussetzung der Sperre für Balogun schon gesagt hatte, „Ich wusste nicht, dass heute der 1. April ist“, posteten die „Red Devils“ ein Foto von Lukakus Torjubel versehen mit dem Satz: „Versucht, das zu kippen.“

Vom Sieg des Fußballs zu sprechen, wäre wohl dennoch vermessen, auch wenn sich hinterher viele um Beschwichtigung bemühten, gibt es in so einem Fall nur Verlierer. US-Coach Maurizio Pochettino, der die Maßnahme zuerst begrüßt hatte, gestand dann doch ein, dass diese überkochende Thematik am Ende eher lähmend gewesen sei. Dass Balogun, der selbst von einer „kontroversen Entscheidung“ sprach, nicht der Schuldige der Thematik sei, bestätigte danach auch der Gegner. „Er ist zu mir gekommen, das hat mir gefallen. Er ist nicht schuld“, sagte Garcia.

Wie weit sind die Kreise, die dieses Urteil zieht?

Nicht besser gemacht hat die FIFA die ganze Aufregung im Nachgang. Den Versuchen, dem Thema die Tragweite zu entziehen, konnten nur die wenigsten etwas abgewinnen. In einer Stellungnahme auf „X“ wurde er zitiert, dass die „judikativen Gremien der FIFA unabhängig sind. Sie arbeiten autonom, wenden den FIFA-Disziplinarkodex an und entscheiden Fälle auf der Grundlage der Bestimmungen.“ So sei ihre Unabhängigkeit auch grundlegend für die Glaubwürdigkeit des Fußballs, meinte Infantino weiter. Eine Glaubwürdigkeit, die immer weiter bröckelt, alleine schon weil es das Telefonat zum Thema Balogun zwischen ihm und Trump gab. Auch das nahm Infantino locker: „Anrufe von Staatschefs, Fußballakteuren und Wirtschaftsführern aus aller Welt zu unterschiedlichsten Themen“, führe er regelmäßig.

Getroffen war die Entscheidung zur Sperr-Aussetzung „unter Berücksichtigung aller besonderen Umstände“ worden. Welche das sind, wird nicht erläutert. Grund genug für andere Nationen, jetzt ebenfalls Interventionen vor dem anstehenden Viertelfinale zu erwägen. England fühlte sich nach Rot für Jarell Quansah gegen Mexiko ungerecht behandelt, Frankreich will wegen Gelb für Michael Olise gegen Paraguay Einspruch erheben.

Sorgenfalten in Europa

Am Donnerstag geht die wohl umstrittenste WM der Geschichte mit den Viertelfinals weiter. Hoffentlich wieder mit sportlichem Fokus und einer übersichtlichen Gesamtsituation für alle Beteiligten. Anderes darf befürchtet werden, denn der FIFA droht nach diesem Zirkus der Kontrollverlust über die eigenen Geschicke. Auch Europa runzelt kollektiv die Stirn. So zitierte der deutsche Sport-Informations-Dienst DFB-Präsident Bernd Neundorf wie folgt: „Ich bin mir mit der UEFA einig, dass dieser Vorgang nicht zu den Akten gelegt werden darf, zunächst aber unter den europäischen Fußballverbänden weiter besprochen werden muss.“ Weiters führt er aus: „Der Eindruck, dass es hier eine aktive Einflussnahme der Politik auf den Sport gegeben hat, muss zügig und schlüssig ausgeräumt werden. Es geht um die Integrität des Wettbewerbs und die Glaubwürdigkeit der FIFA.“