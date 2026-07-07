Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser!

Die eine oder andere Unwetterwarnung und damit einhergehende Spielverschiebung hat diese Fußball-Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA schon erlebt. Der Sturm, der von Sonntag auf Montag aufzog, lässt aber selbst einen Hurrikan als laue Sommerbrise erscheinen. Selten wurde eine Entscheidung des Weltfußballverbandes FIFA so heftig diskutiert und kritisiert, wie jene, die Rot-Sperre des US-Stürmers Folarin Balogun für das Achtelfinalspiel gegen Belgien aufzuheben. Dass ein Anruf von US-Präsident Donald Trump bei FIFA-Präsident Gianni Infantino dafür genügt haben oder verantwortlich sein soll, sorgte weltweit für Empörung, auch wenn Trump erklärte, er habe lediglich „um eine Überprüfung gebeten“, weil das ja gar kein Foul gewesen sei und er sich mit solchen Dingen auskenne. Infantino selbst betonte, „dass die judikativen Gremien der FIFA unabhängig“ seien.

Glauben schenken wollte dem verhaltensoriginellen Fußball-Präsidenten mit seinem Verweis auf vermeintlich unabhängige Gremien kaum jemand. Von „Wie weit geht das jetzt? Es ist seltsam für mich“ (England-Trainer Thomas Tuchel), über „Wenn das wirklich Trump und Infantino miteinander ausgemacht haben, ist das verrückt. Das stellt alles infrage“ (Jürgen Klopp), „Ein äußerst bedenkliches Bild. Das gefährdet das Vertrauen in unseren Sport“ (ÖFB-Präsident Josef Pröll), „Eine fatale Entscheidung, die der WM schaden wird“ (Norwegen-Trainer Stale Solbakken), „Ich wusste nicht, dass heute der 1. April ist“ (Belgien-Trainer Rudi Garcia), „Solche Entscheidungen gehören in die Hände der Sportverbände, nicht der Politik“ (EU-Sportkommissar Glenn Micallef) bis hin zu „Es kotzt mich an, dass so etwas möglich ist“ (Lothar Matthäus) reichten die Reaktionen.

Man werde sich noch wundern, was alles möglich sei, hieß es einst in einem Präsidentschaftswahlkampf in Österreich. In den USA demonstriert der amtierende Präsident im Weißen Haus, dass er sich die Welt treu nach Pippi Langstrumpf Tag für Tag macht, widewide, wie sie ihm gefällt – in der Geopolitik wie auch im Sport. Selbst wenn man der Meinung ist, Baloguns Foul im Spiel gegen Bosnien sei nicht rotwürdig gewesen, ist die Entscheidung der „FIFA-Gremien“, die mit „besonderen Umständen“ begründet wurde, eine bemerkenswerte, um es höflich zu formulieren.

Der offizielle Protest der Belgier vor dem Spiel in Seattle wurde jedoch abgelehnt und Balogun (25), der bis zur U21 noch für England aufgelaufen war, stand in der Startelf. Viel zu sehen war von dem Stürmer dann nicht, die „Roten Teufel“ von Belgien, die sich erst durch glückliche Last-Minute-Treffer gegen Senegal ins Achtelfinale gezittert hatten, zeigten ihre beste Leistung im bisherigen Turnier und beendeten mit einem klaren 4:1 die WM-Träume der Gastgeber. „Das war nicht unser Tag“, resümierte US-Trainer Mauricio Pochettino die Leistung seiner Mannschaft. Eine Zuschreibung, die man auch auf Trump und Infantino anwenden kann.

Balogun selbst erklärte nach dem Spiel, dass er „nicht an diesem Prozess beteiligt“ gewesen sei. „Ich habe die Entscheidung akzeptiert, als ich die Rote Karte bekommen habe. Ich habe auch die Entscheidung akzeptiert, als mir gesagt wurde, dass ich spielen darf“, sagte er. Ihm sei klar gewesen, dass das kontrovers diskutiert werde. Entscheidungen akzeptieren? Dem US-Präsidenten hat Balogun damit jedenfalls etwas voraus.

Einen diskussionsfreudigen Dienstag wünscht,

Wolfgang Fercher