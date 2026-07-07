Lange Zeit sah es für Lukas Novak bei der Orientierungslauf-Weltmeisterschaft im italienischen Genua gut aus. In der Sprint-Qualifikation verlief der Start nach Wunsch, der Grundstein für die erfolgreiche Final-Qualifikation war gelegt. Doch dann unterlief dem Athleten des Leibnitzer AC ein folgenschwerer Fehler. „Ich habe mich physisch wirklich gut gefühlt, aber war dann gestresst, als mich ein Läufer aus einem anderen Vorlauf eingeholt hat. Dadurch habe ich am Schluss stark draufgedrückt und weniger die Karte gelesen. Leider habe ich eine Postenverbindung nicht gesehen und dadurch eine Schleife ausgelassen“, erklärt der 21-Jährige. Dieses Missgeschick endete in der Disqualifikation, der Traum vom Finale war geplatzt. „Sobald ich im Ziel war, wurde es mir bewusst, dass ich da etwas ausgelassen habe.“

Bitter war das Missgeschick vor allem aufgrund der derzeitigen Form Novaks. „Ich war voll fit und der Rückstand im Rennen bis zu diesem Zeitpunkt hat auch wirklich gepasst. Auch das Finish war dann gut. Es wäre sich mit dem Finale also sicher ausgegangen.“ So blieb dem Steirer im Finale nur die Zuschauerrolle. Als einziger österreichischer Vertreter holte der Wiener Jannis Bonek beim Sieg von Kasper Harlem Fosser (NOR) Platz 39. Nicolas Kastner, ebenfalls von den Naturfreunden Wien, verpasste den Finaleinzug als 21. der Qualifikation wie Novak. Das Duo könnte den Frust eventuell auf kulinarische Art und Weise ablassen. „Vielleicht gibt es noch Pizza und Pasta als kleines Trostpflaster, bevor wir uns dann wieder mit der Wettkampfernährung auf die nächsten Tage vorbereiten“, scherzte Novak.

Denn im Laufe der Woche hat der Staatsmeister im Knock-Out-Sprint noch mehrere Chancen auf ein Erfolgserlebnis. Am Donnerstag geht es für ihn und Kollegen im Knock-Out-Sprint in die Qualifikation, wo am Freitag dann die Finalläufe warten. „Hoffentlich gelingt da der Finaleinzug. Ich werde auf jeden Fall wieder konzentriert hineinstarten und dann sollte es sich mit einer ähnlichen Leistung ausgehen. Im Finale will ich auf jeden Fall eine Runde weiterkommen, es ist im Knock-Out-Sprint, aber sicher alles möglich.“ Das Event in Italien sei jedenfalls „bestens organisiert“, auch wenn abseits der Bewerbe nicht viel Zeit für das Erkunden der Gassen ist. „Es ist wirklich gut gemacht und sie haben alles im Griff.“

Erfolgreicher verlief der Sprint-Bewerb für die Steirerin Anna Gröll. Die Athletin vom OLC Graz schaffte mit dem 15. Platz die Qualifikation und erreichte neben Anna Ylvi Kastner (NF Wien) als einzige Österreicherin das Finale der besten 45. Im Finale reichte es für Gröll dann zu Platz 31. „Ich bin vorsichtiger reingegangen, da ich mir in der Qualifikation am Anfang schwer getan habe. Im Finale ist es mir besser gelungen, aber es war wahnsinnig schwierig und ich hatte nie wirklich das Gefühl, dass ich Gas geben konnte.“ Den Sieg holte die Schweizerin Simona Aebersold.