Es war ein Kampf um jeden Platz, den sich die besten Teams der Langstrecken-WM in Suzuka geliefert haben. Lange war der Klassiker über acht Stunden, der immer wieder von starkem Regen heimgesucht wurde, offen geführt. Durch das Wetter wurde es zu einem durchaus chaotischen Rennen und Spitzenreiter YART (Yamaha Austria Racing Team) duellierte sich vor allem mit WM-Verfolger BMW um wichtige Punkte in der EWC (Endurance World Championship).

In der letzten Stunde stand der Kurs wieder einmal nahezu unter Wasser und so schickte die Rennleitung 34 Minuten vor Ablauf der acht Stunden das Safety-Car auf die Piste. Und es sollte bis zum Ende draußen bleiben, und aus einem spannenden Finale wurde nichts. Honda HRC fuhr den Sieg ein, YART belegte Platz vier und büßte Punkte im Kampf um die WM-Krone ein.

Durch das Safety-Car wurde der Steirer Nico Thöni, der den letzten Stint für seinen Rennstall gefahren hatte, ausgebremst. Das Team Bolliger Switzerland setzte als einziges auf die Reifen einer italienischen Marke, und das Material blieb einiges schuldig. Am Ende belegten der aus Bruck stammende Thöni mit seinem Team mit neun Runden Rückstand Platz 16 in der Wertung der WM-Teams.

Ein Rennen steht noch auf dem Programm. Und mit einem Vorsprung von 19 Punkten auf Konkurrenten BMW wird das Team aus Heimschuh ins Rennen gehen. Der 89. „Bol d’Or“ wird im September auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet (FRA) gefahren.