Eine Woche nach ihrem Besuch in Spielberg ging es für Österreichs Motorsporthoffnung Emma Felbermayr wieder in Silverstone zur Sache. Die F1 Academy macht im Rahmen des Grand-Prix-Wochenendes der Formel 1 Station auf der Insel und die 19-Jährige durfte einen Tag nach dem verpatzten Qualifying jubeln.

Die von Audi unterstützte Österreicherin gewann das erste Rennen des Wochenendes, das in umgekehrter Startreihenfolge gestartet wurde. Im Reverse-Grid-Rennen war Felbermayr nicht zu schlagen und nutzte ihre Startposition perfekt aus. Für sie ist es bereits der zweite Sieg der Saison. Zweite wurde Nina Gademan, gefolgt von Ella Lloyd. „Danke und Entschuldigung noch einmal für das verpatzte Qualifying gestern“, funkte Felbermayr an ihr Team. In der Gesamtwertung liegt sie weiter auf Rang zwei.