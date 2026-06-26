Der Trubel ist groß um Emma Felbermayr. Kein Wunder, ist die 19-Jährige derzeit doch das große Aushängeschild des österreichischen Motorsports. In der F1-Academy vertritt Felbermayr nicht nur Audi äußerst erfolgreich, sondern eine ganze rot-weiß-rote Motorsportnation. In der Gesamtwertung liegt sie nach zwei Rennwochenenden auf Platz zwei. Da es erst in einer Woche in Silverstone für sie weitergeht, blieb genug Zeit, um beim Spektakel in ihrer österreichischen Heimat vorbeizuschauen.

Dabei erlebte sie dann auch gleich eine Premiere. „Ich bin am Donnerstag das erste Mal in einem Formel-1-Auto gesessen und durfte bei den Boxenstopp-Trainings dabei sein. Das ist schon noch einmal eine ganz andere Liga, alleine schon die Knöpfe und Pedale“, strahlte die Österreicherin. „Ich durfte auch beim Pre-Meeting vor dem Training dabei sein, das sind schon spezielle Einblicke, da kann man viel mitnehmen.“ Beim Trockentraining blieb es nicht, logischerweise ist sie dieser Tage eine vielgefragte Frau im Fahrerlager von Spielberg. Vor einem Jahr absolvierte sie gerade die Matura, nun ist sie in der F1-Academy und Formel4 in Italien unterwegs. „Mit dieser Aufmerksamkeit, die im Rahmen der Formel 1 auf einen einprasselt, musste ich erst umgehen lernen.“

Voller Fokus auf den Motorsport

Die Wirtschaftsstudentin hat den vollen Fokus auf ihre Motorsportkarriere gelegt und will diesbezüglich noch nicht allzu weit in die Zukunft blicken. „Ich schaue von Saison zu Saison und will es realistisch halten. Ich sage heute also nicht, dass ich definitiv in die Formel 1 komme, weil es so ein weiter Weg ist. Jetzt will ich einmal die F1-Academy gewinnen.“

Als Frau im Motorsport ist sie Vorbild für viele, bekommt auch immer wieder Nachrichten von jungen Mädchen. Auch auf den Kartstrecken ändert sich einiges. „Ich war Anfang des Jahres auf einer Kartbahn. Vor zwei Jahren wäre da maximal ein anderes Mädchen gewesen, mittlerweile gibt es aber Kart-Serien, in denen die Hälfte der Starter Mädchen sind.“ An junge Frauen, die mit dem Sport beginnen möchten, hat sie eine Botschaft: „Hört nicht auf die Vorurteile. Jeder denkt immer, Motorsport ist nichts für Frauen, aber das stimmt nicht. Egal ob Mann oder Frau, wenn man nicht liefert, wird man rausgeschmissen. Profisport ist eben hart.“