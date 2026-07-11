Fotos der Watschiger Alm auf Verpackungen von Käseprodukten der Kärntnermilch sorgen für Diskussionen. Während der Verein der Gailtaler Almsennereien die Gestaltung als irreführend kritisiert, weist die Kärntnermilch den Vorwurf entschieden zurück. Auslöser der Debatte sind mehrere Käseprodukte der Kärntnermilch, auf deren Verpackungen die Watschiger Alm abgebildet ist. Nach Angaben von Obfrau Elisabeth Buchacher waren Urlauber aus Deutschland auf die Motive aufmerksam geworden. Seither fordert der Verein, das Bild nicht mehr für diese Produkte zu verwenden.

„Wir wollen nicht, dass unsere 600 Jahre alte und grundehrliche Gailtaler Käsetradition von Marketingabteilungen kundentäuschend missbraucht wird“, sagt Buchacher. Die vier betroffenen Produkte – „Mölltaler Almkäse“, „Drautaler“, „Kärntner Rahmkäse“ und „Lesachtaler Bergkäse“ – hätten mit dem Gailtaler Almkäse g.U. nichts gemeinsam. „Wir machen unseren Käse nach jahrhundertealter Tradition auf der Alm und verwenden ausschließlich täglich frische Rohmilch“, betont sie.

Kärntnermilch weist Vorwürfe zurück

Die Kärntnermilch sieht die Vorwürfe anders. „Das verwendete Bild wurde von uns selbst aufgenommen und grafisch bearbeitet“, sagt Geschäftsführer Helmut Petschar. Im Zuge der Bearbeitung sei unter anderem eine Kuh in das Landschaftsbild hineinretuschiert worden. Das Motiv werde überwiegend auf Käsescheiben-Verpackungen für den deutschen Markt verwendet.

„Auf der Verpackung wird an keiner Stelle behauptet, dass der Käse von der Watschiger Alm stammt“, betont Petschar. Ziel sei vielmehr, deutschen Konsumenten Kärntner Landschaften näherzubringen.

Nach seinen Angaben setzt die Kärntnermilch seit Jahren auf regionale Produktnamen wie „Drautaler“, „Mölltaler Almkäse“, „Kärntner Rahmkäse“ oder „Liesertaler“, um die Herkunft der Milch aus Kärnten sichtbar zu machen. Rund 30 Prozent des Umsatzes erwirtschafte das Unternehmen mittlerweile im Export, der wichtigste Markt sei Deutschland. Außerdem: „Die Verpackungen wurden bereits auf Vorrat produziert und lagern noch. Deshalb können wir das Design nicht kurzfristig ändern.“

Appell statt Rechtsstreit

Buchacher berichtet, dass der Verein bereits vor rund eineinhalb Jahren erstmals um eine Änderung des Verpackungsmotivs ersucht habe. Ein weiterer Anlauf vor zwei Monaten sei ebenfalls erfolglos geblieben. Einen Rechtsstreit wolle man dennoch nicht führen. „Wir wollen nur an die Kärntnermilch appellieren, diese visuelle Irreführung der Kunden einzustellen“, sagt Buchacher.

Petschar hält dagegen, dass die Milch für die Produkte der Kärntnermilch zu 100 Prozent aus dem Berggebiet stamme. „Mehr als neun Monate im Jahr liefern dieselben Kühe, die im Sommer auf den Almen weiden, ihre Milch an die Kärntnermilch“, sagt er. Die Bäuerinnen und Bauern würden damit wesentlich zur Erhaltung der Kärntner Kulturlandschaft beitragen. Er könne die Kritik daher nicht nachvollziehen und habe Buchacher eine Aussprache mit den betroffenen Almbauern angeboten.