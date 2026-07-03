„Das Projekt ist weit mehr als die Renovierung eines historischen Schulgebäudes. Es ist ein Lehrstück dafür, wie die Gesellschaft ihre Werte, ihre Tradition, ihre Erwartung an die Zukunft und die daraus entstehende Lebensfreude weiterzugeben vermag“. Mit diesen geradezu euphorischen Worten begründete die fünfköpfige Jury ihre Zuerkennung des diesjährigen Kärntner Landesbaupreises an den „Bildungscampus Stadtpark“ in Villach.

Der vom Grazer Architekturbüro „balloon“ geplante Umbau der Richard-Wagner-Schule zeige beispielhaft, wie ein denkmalgeschützter Gründerzeitbau zu einem zeitgemäßen Bildungscampus mit Volksschule und Kindergarten weiterentwickelt werden kann. Neue Freiräume, vielfältige Lernbereiche sowie die Öffnung des Gebäudes zur Stadt schufen laut Jury eine „hohe Aufenthaltsqualität“ und unterstützten zugleich zeitgemäße pädagogische Konzepte.

Bildungscampus Stadtpark, Villach © KLZ/KK/Jannach, Mölzer, Tomz

Wie schon 2024 bei der letzten Vergabe des prestigereichen Preises an Eva Rubins „Drauforum“ in Oberdrauburg standen auch diesmal die Themen Nachhaltigkeit, regionale Wertschöpfung, sensibler Umgang mit Ressourcen und intelligente Sanierung von Altbestand im Mittelpunkt der Preisverleihung im Klagenfurter Napoleonstadel. Landeskulturreferentin Gaby Schaunig erinnerte dabei an die im Jahr 2013 begonnene Kärntner Baukulturoffensive, die bereits „sehr viel“ bewirkt habe, insbesondere bei der Ortskernbelebung, die dem „furchtbaren Donut-Effekt“ entgegenzuwirken versuche.

Anerkennungspreise

Neben dem Hauptpreis überreichte sie auch zwei Anerkennungspreise an Projekte, die genau darin ihre Qualitäten entfalten. Einer davon ging an das Rangersdorfer Ortskernentwicklungsprojekt „Wirt zu Sankt Peter“, in dem Gastronomie, Veranstaltungsflächen und Wohnen in einem mehrgeschossigen Holzbau vereint wurden. Mit großer Sorgfalt habe Architekt Reinhard Suntinger „ein identitätsstiftendes Ensemble aus traditionsreichem Gasthof und historischem Wirtschaftsgebäude revitalisiert und durch neue Nutzungen langfristig gesichert“, urteilte die mehrheitlich auswärtige Jury, die bei der Feierstunde durch die Vorarlberger Architektin Anja Innauer vertreten war.

„Wirt zu Sankt Peter“ in Rangersdorf © Wolfgang C Retter

Eine weitere Anerkennung wurde dem Klagenfurter Friedhofsprojekt „Paradies am Dom“ zugesprochen. Inmitten des städtischen Trubels hätten die Planer (Abel & Abel, Walch) eine „wohltuende Oase“ geschaffen, die als „Bio-Urnenfriedhof“ (mit kompostierbaren Urnen!) ökologische und praktische Anforderungen gleichermaßen erfülle.

Das „Paradies am Dom“ in Klagenfurt © Helmuth Weichselbraun

„Qualitätsvolles und vielschichtiges Bild“

Insgesamt erkannte die Jury in den 24 eingereichten Projekten „ein qualitätsvolles und vielschichtiges Bild der zeitgenössischen Baukultur in Kärnten“. Auch mit der gegenüber 2024 gestiegenen Zahl der Bewerbungen zeigte man sich zufrieden, wenngleich es in der mehr als 30-jährigen Geschichte des Preises schon bis zu 80 davon gegeben hatte.

Eine eigene „Belobigung“ wurde der Stadtgemeinde Radenthein zuteil, die sich für die Errichtung eines kommunalen Einsatzzentrums einer Nutzungsstudie samt Wettbewerb bedient hatte. Das Architekturstipendium des Landes ging an Katharina Revedin für ein Forschungsprojekt zum Thema Einfamilienhausbau.

Verleihung der Landesbaupreise © Johannes Puch

Sonderpreis

Der Fachbeirat für Baukultur im Kärntner Kulturgremium vergab zudem einen Sonderpreis für „Beständige Architektur- und Bauqualität“ an den Umbau des Realgymnasiums im Stift Viktring. Gernot Kulterer habe dort in den 1990ern gezeigt, dass qualitätsvolle Architektur weit über reine Funktionalität hinausgehe, so der Beiratsvorsitzende Werner Lorenz Kircher: „Das Nachhaltigste ist, schön zu bauen. Denn dann hat man etwas, was wertvoll ist, was von sich aus erhaltenswert ist. Wir brauchen solche Projekte, die nachhallen und nachwirken.“

Einen inspirierenden Nachhall des diesjährigen Landesbaupreises bietet noch bis 31. Juli eine Ausstellung im Napoleonstadel. Gezeigt werden darin alle Projekte, die von der Jury eines persönlichen Lokalaugenscheins für würdig befunden wurden. Deren Bandbreite reicht vom futuristischen Einfamilienhaus über eine Lagerhalle für Hirter-Bier bis zu einem Hühnerstall am Millstätter See, der nahelegt, dass auch Tiere gerne schön wohnen.