Bei der Fußball-WM ist Portugal draußen; in Graz ist es derzeit trotzdem in aller Munde. KPÖ und Grüne beginnen am Mittwoch mit ihren Koalitionsverhandlungen, es sind die ersten formal konkreten Schritte hin zur Portugal-Koalition – dunkelrot und grün, wie die portugiesische Flagge. „Wir hatten bisher eine sehr gute, funktionierende Koalition und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit“, sagt der Sprecher von Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ), die bei der Wahl 35,7 Prozent holte und mit den Grünen eine knappe Mehrheit – 25 von 48 Mandaten – schaffen würde. Kurz: „Die Grünen sind unser logischer erster Ansprechpartner.“

Für den Donnerstag ist bereits ein zweiter ausgemacht, für kommende Woche ein dritter. Auch mit der ÖVP will man nach dem ersten Abtasten vergangene Woche weiter reden, einen Termin dafür gibt es aber noch nicht. Manche Beobachter wollen eine Dreierkoalition aus KPÖ, ÖVP und Grünen erkennen oder wittern schon eine Bürgermeister-Teilung zwischen Kahr und Kurt Hohensinner. Das scheint aber aus heutiger Sicht unrealistisch. Seitens der Grünen stellt jedenfalls Geschäftsführer Timon Scheuer klar: „Wir verhandeln eine Zweierkoalition. Punktuelle Zusammenarbeiten mit Dritten sind aber natürlich vorstellbar und sinnvoll. Das gab es ja bisher auch schon.“

Der enge Budgetrahmen wird die Koalitionsverhandlungen erschweren

Was für die Verhandler schwer wiegt: Der budgetäre Rahmen ist sehr eng. Bereits vor der Wahl hatte Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) ein Einsparungspotential von 65 Millionen Euro definiert. Da bleibt nicht viel Spielraum für Neues, entsprechend defensiv sind KPÖ und Grüne im Wahlkampf schon aufgetreten: Keine Luftschlösser und Leuchtturmprojekte wollte man mit Seitenhieb auf die ÖVP präsentieren, sondern niederschwellig Machbares. Freilich wächst sich auch der Umbau des Straßenraumes schnell zu einem Millionenprojekt aus, siehe Kaiserfeldgasse oder Tummelplatz.

Was die Ressortaufteilungen betrifft, sei noch gar nichts besprochen, betont man im Büro Kahr. Allerdings gilt die These, dass sich bei den großen Ressorts – Soziales, Verkehr, Stadtplanung, Wirtschaft – nicht viel ändern wird, als gut abgesichert. Allerdings: Es gibt Anzeichen, dass diesmal die FPÖ mit René Apfelknab mehr Verantwortung bekommen könnte als nur den Tierschutz und das BürgerInnenamt. „2021 platzte während der Verhandlungen der FPÖ-Finanzskandal, da haben wir bewusst die FPÖ-Ressorts klein gehalten", heißt es heute. Das sei diesmal anders. Welches Ressort hier wandern könnte, ist aber noch offen.