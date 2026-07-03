Das mit dem Durchschnaufen nach dem Grazer Urnengang am 28. Juni und dem monatelangen Wahlkampf davor spielt es nicht wirklich: Abgesehen vom internen Aufarbeiten der Ergebnisse, das etwa bei der SPÖ mit dem Rücktritt von Doris Kampus wohl noch lange nicht abgeschlossen ist, starteten sofort die Gespräche für mögliche Koalitionen. Tatsächlich ist der Zeitplan straff, wurde doch bereits für den 27. August die konstituierende Sitzung des neuen Gemeinderates festgelegt. Also hieß es gleich: „Wir müssen reden.“

„Keine Beliebtheitsreihenfolge“

So luden die Spitzen der Grazer KPÖ als Wahlsieger sowohl am 1. als auch am 2. Juli Vertreter aller anderen Parteien zu ersten Treffen. Dass ausgerechnet die Grünen um Judith Schwentner dabei den Schlusspunkt bildeten – als einzige Gesprächspartner am Donnerstag, während am Tag davor sowohl ÖVP und Neos als auch SPÖ und FPÖ an der Reihe waren – sei „keine Beliebtheitsreihenfolge“, heißt es augenzwinkernd bei der KPÖ. Tatsächlich steht eine Zusammenarbeit zwischen Grünen und KPÖ außer Frage, vielmehr wird es darum gehen, ob die beiden angesichts ihrer knappen Mandatsmehrheit noch sicherheitshalber eine dritte Partei mit ins Boot holen.

Seitens der Kommunisten saßen jedenfalls Elke Kahr, Robert Krotzer und Manfred Eber jeweils am „Verhandlungstisch“. Wobei es in diesen ersten Treffen, die jeweils knapp eine Stunde lang dauerten, eher um ein atmosphärisches Abtasten ging, wie man unisono berichtet.

Weiteres Treffen mit den Grünen

Ab nun aber geht es ans Eingemachte: Schon für kommende Woche haben Elke Kahr und Co. ein weiteres Treffen mit den Grünen vereinbart, um in die Tiefe zu gehen. „Die Zusammenarbeit mit den Grünen hat in den vergangenen Jahren toll funktioniert, da ist natürlich ein großes Vertrauen da“, heißt es im Büro Kahr. Doch auch mit der ÖVP rund um Parteichef Kurt Hohensinner wolle man sich jedenfalls noch einmal intensiver austauschen: Angesichts des eben knappen Mandatsüberhangs im Gemeinderat „könnte eine breitere Mehrheit mit der ÖVP letztlich nicht verkehrt sein“.

Dabei werden sich durchaus spannende Fragen ergeben: Bleibt die Aufteilung der wesentlichen Ressorts wie bisher bestehen – auch, um etwa die ÖVP als möglichen Koalitionspartner nicht vorab zu vergraulen? Oder haben KPÖ und Grüne doch Gusto auf Kompetenzen, die zuletzt die Grazer Schwarzen wahrgenommen haben? Kommt Letzteres zum Tragen und erhält die ÖVP somit völlig neue Ressorts, stellt sich wiederum die Frage, wer diese aus den Reihen der ÖVP übernehmen wird.