Eine unabhängige Prüfung bestätigte, dass die neue 10er-Kabinenbahn auf dem Nassfeld in allen wesentlichen Bereichen den Anforderungen für Barrierefreiheit entspricht. Demnach wurde die Gartnerkofelbahn vom ÖZIV-Bundesverband mit dem ÖZIV-Zertifikat ausgezeichnet. Behindertenparkplätze und stufenlose Zugänge erleichtern die Anreise, kontrastreiche Markierungen und gut erkennbare Eingänge sorgen für Orientierung und die Kassen- und Informationsbereiche sind rollstuhlgerecht gestaltet und ermöglichen auch Menschen mit Hörbehinderungen die Kommunikation. Zudem gibt es barrierefreie WC-Anlagen, Kabinen mit großzügigen Abmessungen, eine Langsamfahrfunktion sowie schwellenlose Ein- und Ausstiege.

„Unser Ziel ist es, das Nassfeld für möglichst viele Menschen erlebbar zu machen. Barrierefreiheit ist dabei ein wichtiger Bestandteil unseres Angebots und unserer Verantwortung als Tourismusregion. Mit der ÖZIV-Zertifizierung unterstreichen wir den Anspruch, Gästen aller Altersgruppen sowie mit und ohne Einschränkungen einen unbeschwerten Aufenthalt in unserer einzigartigen Berglandschaft zu ermöglichen“, sagt Klaus Herzog, Geschäftsführer der Nassfeld Liftgesellschaft.