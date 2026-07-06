Über Gläubigerantrag wurde am Montag, 6. Juli, am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren über die E&D Trockenbau GmbH mit Firmensitz in der Marktgemeinde Ebenthal eröffnet. Bis vor Kurzem war das Unternehmen noch am Klagenfurter Rudolfsbahngürtel ansässig. Das teilen der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) und der KSV1870 in Aussendungen mit.

Das Unternehmen ist im Baugewerbe tätig, sein Spezialgebiet ist der Trockenbau. Als Geschäftsführer wie auch Gesellschafter wird laut Firmenbuch Dragan Pejic erwähnt. In dem aktuellen Fall sind noch viele Fragen offen, denn bislang liegen den Kreditschutzverbänden noch keine Informationen über die Hintergründe, das Vermögen und die Schulden vor. Ob und wie viele Arbeitnehmer vom Konkurs betroffen sind, ist ebenfalls noch Gegenstand der Untersuchungen.

Gläubigerforderungen bis 18. August anmelden

Ab sofort können Gläubigerforderungen im Verfahren bis zum 18. August (gerichtliche Anmeldefrist) angemeldet werden. Zur Insolvenzverwalterin wurde die Klagenfurter Rechtsanwältin Tanja Gewolf-Mulley bestellt. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung finden am 1. September statt.