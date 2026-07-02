Über das Vermögen der „Greenbox GmbH“ mit Sitz in der Durchlaßstraße in Klagenfurt wurde am Donnerstag, 2. Juli, am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet. Der Antrag wurde von einem Gläubiger eingebracht, teilt der Alpenländische Kreditorenverband (AKV Europa) mit.

Niederlassung in Ferlach

Das Unternehmen betreibt den Einzelhandel über Verkaufsautomaten, die mit Lebensmitteln befüllt werden. Neben dem Standort in Klagenfurt verfügt die Gesellschaft auch über eine Zweigniederlassung in Ferlach. Die Höhe der Verbindlichkeiten ist derzeit noch nicht bekannt. Von der Insolvenz sind drei Dienstnehmer betroffen. Als alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer der Gesellschaft fungiert David Kellner.

Zum Insolvenzverwalter wurde Andreas Nowak, Rechtsanwalt in Klagenfurt, bestellt. Gläubiger können ihre Forderungen bis spätestens 17. August 2026 anmelden. Die Anmeldung ist unter anderem über den AKV Europa möglich.