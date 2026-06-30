Das Illy-Café in Klagenfurt geriet in der Vergangenheit häufig in die Schlagzeilen. Nicht aufgrund des kulinarischen Angebots, sondern wegen des Gastgartens, der mitten in der Burggasse die Gemüter erhitzte. Nach langen Diskussionen kehrte wieder Ruhe ein. Jetzt ist das Café ein Fall für das Konkursgericht.

Am Dienstag, 30. Juni, wurde per Gläubigerantrag ein Konkursverfahren über die EMO Betriebs GmbH, die das Café betreibt, eröffnet. Das geben die Gläubigerschutzverbände AKV und KSV bekannt. Der handelsrechtliche Geschäftsführer ist Süleyman Mehmetoglu, der Gesellschafter ist Dildar Mehmetoglu. Laut AKV sind vom Konkurs drei Dienstnehmer betroffen. Informationen zur Höhe der Aktiva oder Passiva sowie zur möglichen Insolvenzursache liegen den Verbänden bis dato nicht vor.

Im Winter 2021 eröffnete das Café © Markus Traussnig

Diskussionen vor der Eröffnung

Im November 2021 sperrte das Illy-Café an der Burggasse/Ecke Domgasse auf. 1,3 Millionen Euro investierte Illy in das Café sowie in den Gastgarten, der schon vor der Eröffnung einen Wirbel unter den Klagenfurter Gastronomen ausgelöst hat. Weil Branchenkollegen für die Errichtung ähnlicher Gastgärten regelmäßig eine Absage von der Stadt erhielten, wunderten sie sich über den Bau im Zentrum der Stadt. Und diese Verwunderung war gerechtfertigt – der Bau erfolgte nämlich nicht so, wie es der Magistrat genehmigte. Erst im darauffolgenden Herbst wurden Schritte zum Umbau des Gastgartens gesetzt.

Wie es nach der Insolvenz mit dem Café weitergeht, ist unklar. Forderungen können bis zum 17. August gestellt werden. Zur Insolvenzverwalterin wurde Kornelia Kaltenhauser bestellt. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung finden am 1. September statt.