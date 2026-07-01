Schon viele Gastronomiebetriebe versuchten in der Badgasse 7 in Klagenfurt ihr Glück. Bis 2006 war die Adresse unter Nachtschwärmern als „Bierjokl“ bekannt, später wurden die Gäste im „Raj“ kulinarisch verwöhnt. Danach zog ein Asiate ein, anschließend ein vegetarisch-veganes Restaurant. Jetzt residiert dort die Pizzeria „Pazzeria“. Die Frage ist, ob das noch länger der Fall sein wird.

Denn über das Lokal beziehungsweise das Unternehmen wurde am Mittwoch, 1. Juli, ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Das gibt der Gläubigerschutzverband KSV bekannt. Informationen zu den Aktiva und Passiva liegen noch nicht vor. Ebenfalls ist unklar, welche Gründe zum Konkurs geführt haben. Laut AKV seien vier Dienstnehmer betroffen.

Gläubigerversammlung am 1. September

Im Jahr 2023 eröffnete die gebürtige Italienerin Patrizia Venturelli die Pizzeria in der Innenstadt. Rund 50.000 Euro investierte sie mit ihrem Ehemann in den Umbau der Räumlichkeiten. Neben Pizza stehen auch Pasta- sowie Antipasti-Gerichte auf der Karte. Das Lokal möchte vor allem mit Pizzen nach neapolitanischer Tradition ein authentisches italienisches Lebensgefühl in Klagenfurt verbreiten, heißt es. Jetzt ist man aber mit dem Insolvenzverwalter beschäftigt. Diese Aufgabe wird Rechtsanwalt Philipp Leitner zuteil. Forderungen können über den AKV und KSV bis zum 17. August gestellt werden. Die erste Gläubigerversammlung findet am 1. September statt.