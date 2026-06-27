In den letzten Jahren ging im Klagenfurter Rathaus eine aufsehenerregende Klage nach der anderen ein. Während die Verfahren mit dem ehemaligen Magistratsdirektor Peter Jost inzwischen durch Vergleiche beendet wurden, geht der Prozess mit seinem Beinahe-Nachfolger Jürgen Dumpelnik am 1. Juli in die nächste Runde. Einen Tag zuvor könnte im Rathaus die Entscheidung über den Fortgang eines weiteren Rechtsstreits fallen: die 36.000-Euro-Klage des Wirtschaftsprüfers Ulrich Kraßnig.

Dieser hatte im Vorjahr im Auftrag der Bürgermeisterpartei FSP und der SPÖ eine Budgetanalyse erstellt und dafür 72.000 Euro verrechnet. Die SPÖ kritisierte das Honorar später als unverhältnismäßig und stimmte gemeinsam mit ÖVP und FPÖ gegen die Auszahlung des vollen Betrags. Kraßnig erhielt nur die Hälfte seines Honorars – und wollte sich damit nicht abfinden: Im Jänner klagte er die ausstehenden 36.000 Euro ein.

Bürgermeister Christian Scheider (FSP) © Helmuth Weichselbraun

Fehlende Informationen und Schweigepflicht

Nachdem sich Stadt und Wirtschaftsprüfer bereits einmal vor dem Landesgericht Klagenfurt gegenübersaßen, liegt jetzt ein Vergleichsangebot am Tisch, mit dem sich der Stadtsenat am 30. Juni befassen wird. Bürgermeister Christian Scheider bestätigt das, möchte aber keine Details nennen. Dem Vernehmen nach sieht der Vorschlag vor, dass die Stadt „nur“ rund 22.000 Euro bezahlt.

Ob die SPÖ dem Vergleich zustimmen wird, ist offen. Bisher wollte die Partei das Verfahren durchstreiten. Vizebürgermeister Ronald Rabitsch verweist auf die Klubsitzung am Montag, bei der die weitere Vorgangsweise besprochen werde. Überhaupt würden ihm derzeit noch zu wenig Informationen vorliegen.

Kraßnig selbst sagt, dass er zum Stillschweigen verpflichtet sei. In der Vergangenheit hatte er mehrfach Unverständnis über das Verhalten der Stadt geäußert: „Ich habe geliefert und jetzt wird das Honorar diskreditiert. So etwas habe ich noch nie erlebt“, sagte Kraßnig im Dezember. Zudem drohte er im Falle eines Siegs vor Gericht einen Insolvenzantrag gegen die Stadt zu stellen.