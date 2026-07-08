Ein langgezogenes Gebäude schräg hinter der Raika in Gröbming. Auf der rechten Seite ist eine Tür zu einem Raum geöffnet, in dem Marlies Hofer bereits freundlich winkt und sagt: „Komm herein.“ Der Tritt über die Schwelle offenbart einen Blick auf ein Pult, weiter hinten steht ein Wickeltisch mit zwei Auflagen. Und schaut man um die Ecke, stehen sie dort: zwei Wannen. Ihrer Fronten und Hinterseiten wegen, die aus Glas sind, kann man durch sie hindurchsehen.

Und die, die sie benutzen, ganz hervorragend beobachten. Und zwar beim Floaten – zu deutsch Schweben – durchs Wasser. Gemütlich könnte man es sich dabei auch machen, stehen doch zwei weiche Sessel vor den Wannen. „Die Mamas und Papas sitzen da aber maximal drei Minuten drauf“, verrät Marlies Hofer, Inhaberin des „Glücksgriff Babyspas“, lachend. Meistens „sind sie alle sehr gespannt und wollen in der ersten Reihe stehen“. Denn die rund 300 Liter fassenden Wannen, die auf einem Podest stehen, sind für Säuglinge.

„Wie im Bauch der Mama“

Mit einem speziellen, mit Neopren überzogenen Schaumstoffring versehen, können die jungen Erdenbürger dort durchs warme Wasser gleiten. Wozu das gut ist? „Es ist ein sanftes Training, bei dem alle Muskelgruppen aktiviert werden, ohne die Gelenke zu belasten“, erklärt Hofer. „Dadurch wird die Motorik gefördert, der Schlaf verbessert sich. Und es hilft unter anderem auch bei Koliken.“ Das Schönste für sie sei aber, dass „sich die Kinder dadurch fühlen können, wie im Bauch der Mama: schwerelos und frei“.

Auf den beiden eingangs erwähnten Wickelauflagen werden die Babys nicht nur fürs Floating bereitgemacht, sondern auch massiert. Denn Hofer, die im Brotberuf als diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin tätig ist, bringt Eltern bei, wie eine Babymassage funktioniert. Eine solche trage zur Entspannung bei und fördere ebenfalls den Schlaf. Dazu lindere auch sie Koliken sowie Unruhe und „stärkt die Bindung zwischen dem Baby und dem, der es massiert“. Anhand einer lebensechten Puppe zeigt Marlies Hofer, wie es geht, die Eltern machen es beim eigenen Kind nach.

Lange ein Herzenswunsch

Die Massagen waren es auch, mit denen alles seinen Anfang genommen hat. „Wohlbefinden für Babys zu schaffen, war schon lange mein Herzenswunsch“, sagt die Gröbmingerin. Befeuert wurde er durch ihre Arbeit auf der Wochenbettstation, eine Tätigkeit, die sie seit nunmehr acht Jahren im Krankenhaus Schladming ausführt.

„2021 habe ich die Ausbildung zur Babymassage-Kursleiterin gemacht. Das wollte ich eigentlich in der Schwangerschaft mit meinem zweiten Sohn Luis schon machen, dann ist aber Corona gekommen und alles hat sich verzögert“, erinnert sich Hofer zurück. Als es dann so weit war, war Luis mit seinen zehn Monaten „fast schon zu alt für die Babymassage. Ich habe sie bei ihm schon auch gemacht, aber hauptsächlich haben die Babys von Freunden ,herhalten‘ müssen“, sagt Hofer augenzwinkernd.

Dann hat sie das Gewerbe angemeldet, durch die Mundpropaganda waren die Gruppenkurse und Hausbesuche bald fast nicht mehr schaffbar. „Ich habe Anfragen aus dem ganzen Bezirk und dem angrenzenden Pongau bis nach Hallein gehabt“, so die Gröbmingerin. Da war dann klar: Ein eigener Raum muss her.

Ein Tag in Baden

Während der Suche danach kam noch das Babyfloating dazu. „Ich war im Sommer 2025 einen Tag lang in Baden bei Wien, wo mir eine Anbieterin alles gezeigt und genau erklärt hat. Sie hat dazu auch Eltern mit ihren Babys herbestellt. Als ich gesehen habe, wie sich alle dabei entspannen, hab ich gedacht: Das möchte ich auch machen.“

Im vergangenen Dezember war das dann endgültig beschlossene Sache, die Suche nach Räumlichkeiten erfolgreich und am 6. März öffnete das „Glücksgriff Babyspa“ seine Pforten. Das Floating erfreut sich mittlerweile ebenso großer Beliebtheit wie die Massagen. „Ich bin anfangs öfters am Abend mit einem Glas Wasser vor den Wannen gesessen und war glücklich. Weil aus einer Idee etwas Greifbares geworden ist: Einen Raum zu haben, wo Eltern ihre Sorgen draußen vor der Tür lassen können.“