Bergbahnen, Bäder und Busse: All das und noch viel mehr können Gäste mit der „Schladming-Dachstein Card“, die seit heuer die Sommercard ersetzt, kostenlos oder vergünstigt nutzen. Die Karte ist bereits ab einer Übernachtung bei einem der rund 1500 Partnerbetriebe inkludiert und bringt bei rund 200 Leistungs-, Pauschal- und Bonuspartnern Vorteile. Während die Destinationskarte von Seiten der Tourismusregion und des Tourismusverbandes als „touristisches Erfolgsmodell“ gefeiert wird, gibt es – zumindest vereinzelt – auch Kritik.

So spricht ein Privatvermieter aus Schladming beispielsweise von einem „unfairen System“, als Vermieter sei man mittlerweile fast dazu gezwungen, die Karte anzubieten. Denn wenn man es nicht tue, würden keine Gäste mehr kommen. Dem Gast werde mit der Karte suggeriert, dass alles gratis sei, der Vermieter zahle aber letztendlich den Preis dafür, erklärt er im Gespräch. Gerade bei Privatvermietern mache dies bei der Preisgestaltung einen Unterschied und könne sich auf die Buchungen auswirken.

„Absoluter Mehrwert für die Region“

Lobende Worte findet man hingegen von Seiten des Sporthotels Royer, das Schladminger Hotel ist von Anfang an bei der Schladming-Dachstein Card dabei: „Wir sind sehr zufrieden, die Zusammenarbeit funktioniert super. Vor allem für Familien und Sportbegeisterte ist die Schladming-Dachstein Card eine Bereicherung“, erzählt Hoteldirektor Andreas Mayrhofer.

Er merkt aber auch an, dass das Sporthotel durch die Einführung der Karte gewissermaßen sein Alleinstellungsmerkmal verloren habe. Früher punktete das Hotel durch seine Infrastruktur und der Nähe zum Erlebnisbad, nun seien diese Attraktionen für jeden nutzbar. Mayrhofer sieht aber dennoch einen „absoluten Mehrwert für die Region“.

Planai und Dachsteingletscher besonders beliebt

Im Imlauer Hotel Schloss Pichlarn in Aigen im Ennstal wiederum erhalten die Gäste keine Karte: „In unserer näheren Umgebung sind zu wenig Aktivitäten für die Gäste dabei. Daher macht es wenig Sinn für uns“, erklärt Julia Franz von der Presseabteilung. Wenn in der Nähe mehr Aktivitäten dazu kämen, dann würde man die Card gerne anbieten.

Wie Elke Trummer, Projektleitung der ARGE Sommercard, berichtet, werden jährlich rund 300.000 Karten von Vermietern ausgegeben. Der durchschnittliche Aufenthalt von Gästen mit einer Schladming-Dachstein Card beträgt rund vier Nächte. Besonders beliebt seien die Planai und der Dachsteingletscher. „Aber auch die Linienbusse zu den Ausflugszielen werden sehr gut genutzt, sie bringen die Gäste bequem dorthin“, erklärt Trummer.

„Zahlen sprechen für sich“

Die Schladming-Dachstein Card gelte somit als wichtiger Faktor für die touristische Entwicklung der Region und als Bindeglied zwischen Beherbergungsbetrieben, Ausflugszielen und Freizeitanbietern. Die Zahlen sprechen für sich, heißt es in einer Presseaussendung: So hat die Region im Halbjahr zwischen Mai und Oktober 2006 knapp 880.000 Nächtigungen verzeichnet, im Sommer 2025 waren es mehr als 1,9 Millionen.

„Die Schladming-Dachstein Card war und ist ein entscheidender Hebel für diese Entwicklung. Gemeinsam mit vielen weiteren erfolgreichen Maßnahmen hat sie entscheidend dazu beigetragen, dass der Sommer heute eine ebenso tragende Säule unserer Destination ist“, erklärt Mathias Schattleitner, Geschäftsführer der Tourismusregion Schladming-Dachstein.

Breites Angebot

Mittlerweile umfasst das Angebot nicht mehr nur die Sommermonate: Die Card beinhaltet auch Leistungen im Frühling und Herbst und gilt diese Saison vom 14. Mai bis zum 1. November 2026. Die Angebotspalette reicht von täglichen Berg- und Talfahrten mit einer Bergbahn nach Wahl und der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel bis hin zu Eintritten in Museen, Bäder und Seen sowie einem breiten Familien- und Wanderprogramm.

Ergänzt wird das Angebot durch die „Freizeitcard” für Einheimische sowie durch die „Auszeit Dahoam”, die den Einwohnern der Region einen kostenlosen Schnuppertag mit über 100 Inklusivleistungen ermöglicht.