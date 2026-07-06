Das jährliche Bezirksmusikertreffen im Bezirk Hermagor zählt zu den traditionsreichsten Blasmusikveranstaltungen in Kärnten. Diesmal ging die Veranstaltung in Dellach im Gailtal, organisiert von der örtlichen Trachtenkapelle und vielen freiwilligen Helfern, über die Bühne. Jedes Jahr wird am ersten Julisonntag Musikkameradschaft gelebt. Alle 15 Blasmusikkapellen machen jährlich mit. Seit dem ersten Musikertreffen 1953 in Tröpolach unterscheidet sich nichts vom Festablauf her. Empfang, würdiger ökumenischer Gottesdienst, das Gesamtspiel der zwischen Matschiedl im Osten, Weissbriach und Maria Luggau im Westen beheimateten Kapellen mit den knapp 500 Musikerinnen und Musikern, Kurzkonzerte und der Festzug mit klingendem Spiel am Nachmittag lassen über jeden Veranstaltungsort eine unvergessliche Klangwolke aufsteigen.

Hausherr Bürgermeister Johannes Lenzhofer führte eine lange Riege an Ehrengästen an, darunter EU-Abgeordnete Elisabeth Dieringer, Nationalrat Gabriel Obernosterer und Landtagsabgeordnete Christina Patterer, der Blasmusikverband wurde von Bezirksobmann Andi Zimmermann und Landesobmann Stefan Süssenbacher vertreten. Zahlreiche Musikerinnen und Musiker erhielten für ihre Tätigkeit Auszeichnungen, an der Spitze der Waidegger Heinz Tschinder, der für 75 Jahre Blasmusik geehrt wurde.