Die Auswirkungen des Klimwandels haben den Villacher Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung gleich doppelt beschäftigt. Während die Verantwortung Erde Maßnahmen gegen überhitzte Klassenräume forderte, wollte die FPÖ die Lärmschutzverordung der Stadt an die zunehmend heißen Sommertage anpassen. Beide Initiativen fanden letztlich keine Mehrheit.

Hitze an Schulen im Fokus

Der Dringlichkeitsantrag der Erde sah ein umfassendes Maßnahmenprogramm für den sommerlichen Hitzeschutz in den städtischen Pflichtschulen vor. Geprüft und, wo möglich, umgesetzt werden sollten Nachtlüftung, Dach- und Fassadenbegrünung sowie energieeffieziente Kühlsysteme. Zudem sollte der Stadtsenat Födermöglichkeiten von Bund und Land prüfen und binnen sechs Monaten einen konkreten Umsetzungsplan vorlegen.

Für den Antrag warb Gemeinderätin Gaby Krasemann (Erde) mit eindringlichen Worten. Angesichts der jüngsten Hitzewelle trage die Stadt als Schulerhalterin die Verantwortung für gesunde Lernbedinungen. Beschattung alleine reiche nicht aus. Stadtrat Harald Sobe (SPÖ) entgegnete, dass Klimaschutzmaßnahmen bei Neubauten und Sanierungen bereits berücksichtigt würden. Zudem würden Schulwarte vielerorts nachts die Fenster öffnen, um die Gebäude zu kühlen. Bürgermeister Albel bezeichnete das Anliegen als wichtig, sprach sich aber gegen einen eigenen Villacher Maßnahmenplan aus. Ein einheitliches Regelwerk von Bund und Ländern, an dem sich die Gemeinden orientieren könnten. Die beantragte Dringlichkeit erhielt schließlich nur Stimmen von den Parteien Erde und Grünen.

Mehrheit gegen Änderung der Ruhezeiten

Auch der zweite Dringlichkeitsantrag stand im Zeichen steigender Temperaturen. Die FPÖ beantragte eine Evaluierung der Lärmschutzverordnung mit Blick auf heiße Sommertage. Geprüft werden sollte, ob Tätigkeiten wie Rasenmähen an besonders heißen Tagen auch nach 19 Uhr erlaubt werden könnten.

Zu Beginn der Debatte konnte sich die Vorsitzende, Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ), einen Seitenhieb nicht verkneifen: „Ist das das erste Dokument, in dem ihr den Klimawandel anerkennt?“ Stadtrat Sascha Jabali (Erde) verwies darauf, dass eine Änderung der Verordnung sorgfältig geprüft werden müsse. Dahinter stünden auch medizinische Überlegungen und die Interessen von Menschen, die auf frühe Nachtruhe angewiesen seien, etwa ältere oder kranke Personen sowie Familien mit kleinen Kindern. Zudem könne Gartenarbeit bereits ab 6 Uhr morgens erledigt werden. Er sprach sich daher gegen die Dringlichkeit aus, um zunächst eine fachliche Stellungnahme der Verwaltung einzuholen. Auch Bürgermeister Albel lehnte den Antrag inhaltlich klar ab. Aus der Bevölkerung bekomme er regelmäßig Beschwerden über Lärm in den Abendstunden. Die bestehenden Ruhezeiten hätten ihre Berechtigung und sollten nicht aufgeweicht werden. Die Dringlichkeit wurde schließlich mit den Stimmen von SPÖ, FPÖ und ÖVP beschlossen. In der anschließenden Abstimmung über den Inhalt fand der Antrag jedoch nur die Zustimmung der FPÖ und blieb damit in der Minderheit.