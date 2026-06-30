Die anhaltende Hitzewelle bringt Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte in Villach zunehmend an ihre Belastungsgrenzen. Während die Temperaturen vielerorts weit über 35 Grad erreichen, kämpfen Schulen mit überhitzten Klassenräumen und schwierigen Lernbedingungen. Am CHS Villach wurden in den Klassenräumen Temperaturen bis zu 34 Grad gemessen. Dies rief nun den Elternverein auf den Plan.

In einer Aussendung verweist der Elternverein auf die zunehmende Belastung durch Hitze und fordert Investitionen in klimafitte Schulen. Konkret gehe es um Beschattungen sowie moderne Lüftungs- und Kühlsysteme. Zudem brauche es an Hitzetagen regelmäßige Trinkpausen und Anpassungen im Sportunterricht. Auch einfache Sofortmaßnahmen wie das Aufstellen von Ventilatoren soll unbürokratisch ermöglicht werden: „Lernen braucht einen kühlen Kopf“, betont der Obmann des Elternvereins des CHS Villach, Christopher Slug-Lindner. Wie Schulen mit der Hitze umgehen, ist derzeit sehr unterschiedlich. Laut Bildungsministerium sollen zunächst sogenannte „gelindere Maßnahmen“ gesetzt werden, bevor überhaupt an Unterrichtsausfälle gedacht wird. Empfohlen werden zusätzliche Trinkpausen, die Verlegung des Unterrichts in kühlere Räume oder ins Freie oder der Verzicht auf anstrengende Prüfungen und die Auflösung stundenplanmäßiger Abläufe. Auch die Anschaffung von Ventilatoren wird als mögliche Sofortmaßnahme genannt. Ein generelles „Hitzefrei“ ist in Österreich aufgrund der Betreuungspflichten nicht vorgesehen.

Temperaturen bis zu 34 Grad

Dass die Situation zunehmend herausfordernd wird, bestätigt auch die provisorische Leiterin des CHS Villach, Barbara Stingl. An heißen Sommertagen würden in den Klassenräumen Temperaturen von mehr als 30 bis 34 Grad gemessen. Besonders betroffen seien die oberen Stockwerke, wo sich die Wärme unter dem Dach staut und die Räume im Tagesverlauf deutlich schneller aufheizen. Um die Belastung für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte zu reduzieren, setzt die Schule auf verschiedene Maßnahmen. Dazu zählen das Lüften in den frühen Morgenstunden, das Abdunkeln der Klassenräume mittels Jalousien oder Vorhängen sowie organisatorische Anpassungen im Stundenplan. Einzelne Unterrichtseinheiten würden, wenn möglich, auch in kühlere Räume verlegt. Langfristig müsse über klimatisierte Räume und bauliche Maßnahmen nachgedacht werden. Stingl regt an, dass „an besonders heißen Tagen generell über ‚hitzefrei‘ nachgedacht werden sollte.“

Unterricht im Keller und am See

Wie unterschiedlich Schulen mit den hohen Temperaturen umgehen, zeigen zwei Beispiele aus der Region. Thomas Langer, Direktor an der HAK Villach, berichtet, dass der Unterricht, sofern möglich, in kühlere Bereiche des Gebäudes verlegt wird. Zusätzlich werden bei ausbleibender Gewitterwarnung nachts die Fenster in den oberen Stockwerken geöffnet, um durchzulüften.

HAK-Villach Direktor Thomas Langer verlegt den Unterricht in den Keller © Weichselbraun Helmuth Kleine Zeitung

Besonders ungewöhnliche Wege geht unterdessen die International School Carinthia (ISC) in Velden. Wie Eltern berichten, wird der Unterricht für die letzten beiden Schulwochen großteils direkt in einem angemieteten Seebad am Wörthersee abgehalten. Unterrichtseinheiten finden dort im Schatten statt, ergänzt durch sportliche Angebote und regelmäßige Möglichkeiten zur Abkühlung im Wasser.

Auch in der ISC in Velden ist es zu heiß. Der Unterricht wird an den Wörthersee verlegt © Daniel Raunig

Schulveranstaltungen werden verschoben

Die Auswirkungen der Hitzewelle machen sich auch bei Schulveranstaltungen bemerkbar. So wird der Triathlon, den das Gymnasium St. Martin anlässlich „30 Jahre bilingualer Unterricht“ veranstalten wollte, aufgrund der anhaltenden hohen Temperaturen auf September verschoben. Die Organisatoren wollen damit die Gesundheit und die Sicherheit der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler gewährleisten.

Der Triathlon wurde verschoben © KK/Screenshot

Die Diskussion über den Umgang mit Hitzetagen an Schulen hat mittlerweile auch die Landespolitik erreicht. Kärntens Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) sprach sich dafür aus, die Sommerferien künftig um zwei Wochen vorzuverlegen. Angesichts der steigenden Temperaturen seien Anpassungen im Schulkalender notwendig.