Taylor Swift und Travis Kelce heirateten pompös im New Yorker Madison Square Garden. Das kann man sich zumindest zusammenreimen, denn die Informationen aus erster Hand gehen gegen Null.

Die Mehrzweckarena galt zunächst als skurrile Wahl für den Trauungsort der beiden Multimillionäre, aber die langjährige Erfahrung mit Sicherheitskonzepten des „Gardens“ ließ nur wenig nach außen dringen. Was bekannt ist: 1000 Gäste feierten mit dem Paar. Es soll sogar ein striktes Handyverbot gegeben haben. Keine Fotos, keine Videos, keine Leaks: Die Sängerin kontrolliert ihre eigene Erzählung.

Taylor Swift: Chefin ihrer eigenen Geschichte

Selbst in der Hochzeitsnacht kann sie die Neugierde gegenüber ihrer Person mit absoluter Exklusivität steigern (von der „Bild“ bis zu den „New York Times“ berichteten Medienhäuser aus aller Welt über die Hochzeit) und weiß gleichzeitig, mit welchen Mini-Infos sie ihre Fans wunschlos glücklich macht. Da reicht die Nachricht „Just&t married“ auf einer Video-Wall.

"Just&t married“: Mit dieser Nachrichten wurde die Fans vor dem Madison Square Garden über die Vermählung von Travis Kelce und Taylor Swift informiert © AFP/Charly Triballeau

Kurz gesagt mit einem Swift-Song: Swift lässt gezielt „blank spaces“ (Freiräume) und ihre Fans füllen die Freiräume mit dem perfekten Bild ihrer Taylor.