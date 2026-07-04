Popstar Taylor Swift (36) und Football-Profi Travis Kelce (36) sind verheiratet. Das gab eine Sprecherin am Freitag (Ortszeit) bekannt. Die Trauungszeremonie im Madison Square Garden in New York sei von US-Schauspieler Adam Sandler geleitet worden, der ein Freund des Paares ist. Trauzeugen waren die Brüder Austin Swift und Jason Kelce. New York feierte mit Botschaften auf Videobildschirmen mit, die Spitze des Empire State Building glitzerte in Hellblau.

Auf Videobildschirmen rund um den Madison Square Garden erschien etwa zeitgleich zur Bekanntgabe der Vermählung die Aufschrift: „Just&t Married“ - auf Deutsch „gerade geheiratet“ als Wortspiel mit den Anfangsbuchstaben der Vornamen der beiden. Zuvor hatte es wochenlang Spekulationen und Gerüchte rund um eine möglicherweise bevorstehende Hochzeitsfeier des Paares gegeben.

Gekleidet in Dior, Schuhe von Louboutin

Eingekleidet worden sei das Brautpaar vom Designer Jonathan Anderson vom Modelabel Dior, die Schuhe von Swift habe der Designer Christian Louboutin eigens angefertigt, hieß es in US-Medien.

Am Vorabend hatte es Medienberichten zufolge bereits ein Abendessen für etwa 100 Gäste im Madison Square Garden gegeben, zur eigentlichen Feier seien dann rund 1000 Gäste geladen gewesen. Die Gegend rund um die weltberühmte Mehrzweckhalle mitten in Manhattan war für die Feierlichkeiten weiträumig abgesperrt worden, ein Großaufgebot von Polizisten war im Einsatz. Schon Tage vor der Hochzeit hatten Beobachter trotzdem jedes Detail der Anlieferungsarbeiten aufmerksam verfolgt und dokumentiert.

Vor den Eingängen waren für die ankommenden Limousinen der Gäste weiße Zelte aufgebaut worden, die teilweise noch mit schwarzen Vorhängen verhängt waren. Es war nur schwer möglich, einen Blick auf die Insassen der Autos zu bekommen. Trotzdem wurden einige Stars gesichtet - darunter Sängerin Jennifer Lopez und Sänger Ed Sheeran sowie die Schauspieler Hugh Grant, Jason Sudeikis und Ethan Hawke. Zudem wurde unter anderem Schauspieler Bradley Cooper schick angezogen zu Fuß in der Nähe der Arena entdeckt.

„Es ist wie im Märchen“

Viele Fans wollten möglichst nah dabei sein und nahmen dafür lange Autofahrten oder Flüge auf sich. Vor dem Madison Square Garden standen sie bei Temperaturen von um die 40 Grad stundenlang hinter Absperrgittern. Die 38-jährige Lindsay Perrin aus Indianapolis stand mit ihren zwei Kindern in der ersten Reihe. Sie habe nicht erwartet, das Brautpaar zu sehen. „Aber wir sind einfach für die Gemeinschaft hier, wir haben auch schon Freundschaftsbändchen getauscht.“ Unter den Fans von Taylor Swift - den sogenannten Swifties - ist es Tradition, selbst gebastelte Freundschaftsarmbändchen zu tragen und zu tauschen.

Die 13-jährige Reaha Ganerie Wal reiste aus Hongkong an. Nach einigem Betteln hätten sich ihre Eltern überreden lassen, mit ihr nach New York zu fliegen. „Ich bin so glücklich, dass ich mit allen anderen hier sein kann und so nah an ihr dran sein kann, auch wenn ich sie nicht sehen werde.“ Swift und Kelce seien ein perfektes Paar. „Es ist wie im Märchen.“ Amelia Kingsnorth und Alice Wade sind beide 16 und extra aus London eingeflogen. „Wir lieben Taylor Swift und sind so glücklich, dass wir hier sein können an so einem wichtigen Moment in ihrem Leben“, sagte Wade.

Der 23-jährige Nick Namjar ist seit 2017 ein Swiftie. Was er dem Brautpaar sagen würde? „Erst mal Glückwunsch - und dann würde ich sagen: Wann kommt das 13. Album raus, Taylor? Und die neue Tour? Aber nein, ernsthaft, sie braucht eine Pause. Sie braucht Zeit, um das Leben mit Travis zu genießen und vielleicht einfach zu reisen, Spaß zu haben. Das würde ich ihnen sagen.“

Brautpaar lernte sich 2023 kennen

Kennengelernt haben sich Swift und Kelce 2023. Er habe die Musikerin damals bei der „Eras“-Tour auf der Bühne erlebt und sei völlig fasziniert gewesen und habe sich so sehr gewünscht, sie kennenzulernen, hatte Kelce einmal in seinem Podcast verraten. Er habe sogar ein Freundschaftsarmband mit seiner Telefonnummer dabeigehabt, es aber nicht geschafft, Swift vor oder nach dem Konzert hinter der Bühne zu treffen. Swift erfuhr davon und nahm Kontakt zu Kelce auf.

Einige Monate später zeigten sich die beiden erstmals öffentlich als Paar und in der Folge immer häufiger. Sie unterstützten sich gegenseitig - er häufig bei ihren Konzerten oder anderen Auftritten, sie bei seinen Footballspielen mit den Kansas City Chiefs oder in seinem Podcast. Dank ihm könne sie sich jeden Tag „glücklich und selbstbewusst und frei“ fühlen, sagte Swift jüngst bei der Verleihung der „iHeartRadio“-Ehrungen.