Olivia Rodrigo hat im britischen Radio unlängst über ungewöhnliche Beobachtungen gesprochen. Wobei Beobachtung im Grunde der falsche Begriff für ihre Sinneswahrnehmung ist. Im Zuge der Promo-Tour stellte die Sängerin ihr Mitte Juni erschienenes Album „You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love“ vor und berichtete dabei unter anderem von Verhaltensweisen einzelner Fans, die ihr während Auftritten aufgefallen seien.

„Ich war schon auf bestimmten Konzerten und Festivals, bei denen die Leute Windeln tragen, um in der ersten Reihe stehen zu können“, sagte Rodrigo, „und das war für mich als Künstlerin eine Erfahrung, die ich geruchsmäßig mitbekommen habe.“

Das Phänomen ist allerdings nicht auf Rodrigos Publikum beschränkt. Auch während Taylor Swifts „Eras Tour“ hatten einige Fans öffentlich erklärt, Windeln zu tragen, um während der rund dreistündigen Show keinen Teil des Auftritts zu verpassen. Inzwischen finden sich im Netz längst Videoanleitungen zur optimalen Windelnutzung bei Konzerten und Festivals.

Rodrigo: „Es stimmt ziemlich viel nicht mit mir“

Das neue Album der 23-Jährigen enthält die Hits „Drop Dead“ und „The Cure“ sowie eine Zusammenarbeit mit Robert Smith von The Cure namens „What’s Wrong with Me“ - deutsche Übersetzung: „Was stimmt mit mir nicht?“ Eine Antwort darauf lieferte die Künstlerin im Radio-Interview gleich selbst: „Es stimmt ziemlich viel nicht mit mir“, erzählte Rodrigo offenherzig. „Was mir da spontan einfällt, ist, dass ich auf meinem linken Ohr eigentlich zu etwa 60 Prozent taub bin.“