Prinz Harry wird in den kommenden Tagen ohne seine Ehefrau Meghan sowie die gemeinsamen Kinder Archie und Lilibet nach London reisen. Der ursprünglich geplante Familienbesuch wurde kurzfristig geändert, nachdem die britischen Behörden der Familie erneut keinen staatlich finanzierten Polizeischutz außerhalb königlicher Residenzen zugesichert haben.

Invictus Games

Eigentlich sollte die Reise ein besonderer Moment werden. Harry wollte gemeinsam mit Meghan und den Kindern nach Großbritannien zurückkehren, um an Veranstaltungen im Vorfeld der Invictus Games teilzunehmen und private Termine wahrzunehmen. Zudem hätte sich für König Charles die Gelegenheit ergeben, seine Enkel Archie und Lilibet erstmals seit vier Jahren wieder persönlich zu sehen.

Doch daraus wird vorerst nichts. Harry sieht nach eigenen Angaben die Sicherheit seiner Familie ohne umfassenden Polizeischutz nicht gewährleistet. Zwar soll die Familie auf einem königlichen Anwesen geschützt gewesen sein, außerhalb dieser Bereiche hätte sie sich jedoch auf private Sicherheitskräfte verlassen müssen. Genau das hält der Herzog von Sussex für unzureichend.

Streit um Personenschutz

Der Streit um den Personenschutz beschäftigt Harry bereits seit Jahren. Nachdem er und Meghan 2020 ihre Aufgaben als arbeitende Mitglieder der Königsfamilie niedergelegt hatten, entfiel ihr automatischer Anspruch auf staatlichen Polizeischutz. Mehrere juristische Anläufe, diesen Schutz wieder zu erhalten, blieben bislang erfolglos.

Trotz der geänderten Reisepläne hält Harry an seinem Besuch in London fest und wird die geplanten Termine allein wahrnehmen. Ob Meghan sowie die Kinder zu einem späteren Zeitpunkt doch noch nach Großbritannien nachreisen, ist derzeit offen. Nach Berichten aus Großbritannien prüft Harry weiterhin Möglichkeiten, einen sicheren Familienbesuch zu ermöglichen.

Erneuter Rückschlag

Der erneute Rückschlag dürfte auch die Hoffnungen auf eine weitere Annäherung innerhalb der Königsfamilie dämpfen. Ein persönliches Wiedersehen zwischen König Charles und seinen jüngsten Enkeln, worauf der Opa schon lange sehnsüchtig wartet, muss damit vorerst weiter warten.

Ein Wiedersehen zwischen Harry und seinem Bruder Prinz William galt als unwahrscheinlich. Nun gibt es jedoch neue Spekulationen. Demnach soll Prinzessin Kate hinter den Kulissen versuchen, ein Treffen der zerstrittenen Brüder möglich zu machen.