Prinz Harry und Meghan reisen britischen Medienberichten zufolge bald mit ihren beiden Kindern nach Großbritannien. Es ist demnach das erste Mal seit vier Jahren, dass die beiden mit Archie und Lilibet ins Vereinigte Königreich reisen. Laut BBC und Nachrichtenagentur PA soll dem Quartett eine noch unbekannte royale Residenz als Unterkunft für einen Besuch im Juli angeboten worden sein. Medien wittern bereits eine Chance auf eine royale Aussöhnung.

Britische Medien werten die aktuellen Entwicklungen zumindest als Zeichen einer möglichen Annäherung zwischen König Charles III. (77) und seinem entfremdeten Sohn Harry (41). Harry und seine Frau Meghan (44) hatten sich 2020 von ihren royalen Pflichten losgesagt, die beiden leben mittlerweile mit ihren beiden Kindern in Kalifornien. Das Verhältnis zur Königsfamilie gilt nach wie vor als zerrüttet.

Anlass eines Besuchs im Juli sind den Angaben nach unter anderem mehrere Termine von Prinz Harry, darunter Feierlichkeiten rund um den von ihm gegründeten Sportwettbewerb Invictus Games für kriegsversehrte Veteranen. Bei früheren Besuchen lehnte Prinz Harry es laut PA ab, im Buckingham-Palast zu wohnen. Eine Antwort auf die royale Einladung sei bisher noch ausständig. Der Palast will sich laut BBC nicht zu der Möglichkeit eines Treffens äußern, das Ganze sei eine private Angelegenheit.

Streit um Sicherheitsvorkehrungen

In den vergangenen Jahren hatte Harry immer wieder betont, seine Familie aufgrund von Sicherheitsbedenken nicht nach Großbritannien bringen zu wollen. 2025 wies das Berufungsgericht etwa seinen Einspruch gegen eine Entscheidung des Innenministeriums ab, wonach er und seine Familie bei Reisen nach Großbritannien nicht mehr automatisch den gleichen Sicherheitsstatus bekommen wie der Rest der Royals.

Während eines UK-Besuchs im September 2025 traf Prinz Harry seinen Vater im Londoner Clarence House - das erste persönliche Treffen seit Februar 2024. Im vergangenen Jahr äußerte der Prinz in einem BBC-Interview außerdem den Wunsch nach einer Aussöhnung mit seinem Vater und der restlichen Königsfamilie um seinen älteren Bruder und Thronfolger Prinz William (44).