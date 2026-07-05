In den letzten Wochen haben meine Tage oft mit heftigen Spatzenverwünschungen begonnen. Das liegt daran, dass die Viecher sich im Morgengrauen auf dem Schlafzimmerfenstersims zu versammeln pflegten, um gemeinsam beim Fenster hereinzuschreien. Ich bin kein dämmerungsaktives Geschöpf, ich schlafe gerne lang, aber wenn mir eine Vogelschar frühmorgens mit 100 Dezibel ihre Daseinsfreude in die Ohren dremmelt, bin ich wach. Ziehen die Spatzen Richtung Futtersuche ab, kehrt gottlob der Schlummer wieder. Dann fängt die Mönchsgrasmücke an. Dann die Amseln, Meisen, Finken; ganz abgesehen von den Krähen, den überhaupt größten Plappertaschen meines Gartens. Keine Chance, dass die jemals den Schnabel halten.

Das war noch echter Lärm!

Heute aber sang mich nur ein einziger Spatz aus dem Schlaf. Der Perfidie seines beharrlichen, leicht arrhythmischen Tschilpens hatte mein Hirn nichts entgegenzusetzen. Ich stand auf. Auch, weil ich beunruhigt war: Wo bitte sind die anderen? Ich sorgte mich, weil ich jüngst las, dass in den Bäumen und Büschen Großbritanniens heute 73 Millionen Singvögel weniger wohnen als noch vor 50 Jahren: 42 Prozent weniger Schwalben, 72 Prozent weniger Spatzen, 88 Prozent weniger Stare. Eine englische Zeitung erstellte aus Bestandsstatistiken der letzten 50 Jahre Hörbeispiele, die illustrieren, wie der Dämmerungschor der Vögel von damals im Vergleich zu heute klang. Aber hallo. Das war noch echter Lärm!

Die Briten sind übrigens nicht die einzigen mit Vogelsorgen. In Österreich, erhob der Verein BirdLife, hat sich der Bestand an Wiesen- und Feldvögeln seit 1988 ungefähr halbiert. Auch bei uns ist der Dämmerungschor also deutlich leiser geworden.

Dieser Tage, und wenigstens das ist kein Grund zur Besorgnis, wird es sogar noch ruhiger: Amseln, Drosseln, Finken, Meisen, Rotkehlchen & Co. stellen spätestens mit Juli ihre Gesänge ein. (Und ich dachte immer, ich habe mich bis Sommer an den Naturkrawall gewöhnt. Dabei hören die dieser Tage einfach auf, weil sie anderweitig beschäftigt sind.)

Manchmal gehen mir die Weckrufe auch richtig ab: Letztens nächtigte ich in einem Innenstadthotel. Das Fenster ging hinaus auf eine schmale Altstadtgasse ohne Bäume: vogelfrei. Allerdings begannen um 6 Uhr früh LKWs die umliegenden Geschäfte zu beliefern, und zwar, der Enge der Gasse wegen, durchwegs im Rückwärtsgang. Mit Warnton. Eine Stunde ging es möp möp möp möp möp möp möp, und in mir wuchs eine große Sehnsucht nach den Spatzen.