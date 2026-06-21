Sommerbeginn, hurra! Abends ist es derart lange hell, dass man sich im Gasthaus konzentrieren muss, sonst bestellt man versehentlich einen Kaffee statt dem Spritzer. Und auf Social Media häufen sich die Bilder, auf denen strahlende junge Menschen zu sehen sind, die soeben die Matura bestanden haben, das beweisführende Zeugnis in Händen halten und dabei von ihren noch strahlenderen Erzeugern flankiert werden. Bildtext: „NIE MEHR SCHULE!“ (Es sind immer die Eltern, die das schreiben.)

Herzliche Gratulation: Zwischen 97,7 und 99,2 Prozent der Angetretenen in AHS und BHS haben heuer die Matura bestanden, auch in Mathematik, dem Fach, das mir noch jahrelang Angstträume bescherte.

Mit „Country Roads“ fürs Leben gelernt

Nie mehr Schule. Ob man die letzten (mindestens) 12 Jahre wirklich fürs Leben oder für die Schule gelernt hat, zeigt sich erst später, so wie auch die Einsicht, dass die beliebtesten Lehrerinnen und Lehrer nicht automatisch die besten waren (aber manchmal schon). Manchen merkte man an, dass sie für ihre Berufswahl nur zwei triftige Gründe hatten: Juli und August. Von anderen lernte man, jenseits ihres Fachs und je nach Charakterbild: Disziplin, Widerständigkeit, Freude am Wissen. Einer unserer strengsten Lehrer zog manchmal unangekündigt mit der Wandergitarre ins Klassenzimmer ein und brachte uns statt Vokabeln bei, wie man „Country Roads“ mit der nötigen Inbrunst singt. Auch so lernt man fürs Leben.

Auf vieles andere kann die Schule gar nicht vorbereiten; z. B. wird es manchen passieren, dass sie heiraten und der p.t. Gatte sie eines Tages aus heiterem Himmel mit der Anschaffung von 3x9 und 3x16 (!) Klopapierrollen überrascht, woraufhin man schleunigst Stauraum finden muss, der vor Gästen verbirgt, dass man mit in Summe 75 Klopapierrollen zusammenwohnt.

75 Rollen. Hier geht es nicht um Mathematik, hier geht es um die Sprachen der Liebe. Geschenke machen ist eine davon, und der Mann hat offenbar mit übervollem Herzen eingekauft. (Sollten Ihnen 75 Klopapierrollen als Liebesbeweis unglaubwürdig erscheinen, hier die alles verändernde Zusatzinformation: Es sind vierlagige Rollen.)

Was mir in diesem Zusammenhang noch wichtig erscheint: Auf keinen Fall sollte man nach bestandener Matura auf Adieu-Unfug verzichten, wie z. B. die Schultore mit Gaffer zuzukleben, den Gang vor dem Lehrerzimmer einzuseifen oder das Klassenzimmer in Klopapier einzuwickeln. Den nötigen Papiervorrat würde ich sehr gerne persönlich stiften. Liebe Maturantin, lieber Maturant: Wendet euch getrost an mich.