Ein Burgenländer hat im Lotto einen Mehrfach-Jackpot geknackt; als einziger, ihm werden also demnächst 5,5 Millionen Euro ausgezahlt. Immerhin rund zehnmal so hoch ist das Budget, das die Regierung für Frauenfragen aufgestellt hat. Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner freut sich über das höchste Frauen-Budget der Geschichte, die Mittel für Frauenpolitik werden um 62 Prozent erhöht: von 34 auf 55 Millionen Euro. Trotz Sparprogramms gibt es mehr Geld für Frauen- und Mädchenberatungsstellen, Gewaltschutzzentren, Frauenhäuser: Das klingt auch fast nach Jackpot.

Wie man 100 Jahre Frauenpolitik finanzieren könnte

Andere haben im Budget-Glücksspiel noch offensichtlicher abgeräumt, Verteidigungsministerin Claudia Tanner verfügt ab 2027 über ein Budget von 5,3 Milliarden Euro; mit einem solchen Jahresvorrat könnte man, wollte man die Geldmittel der beiden Ressorts in Relation setzen, immerhin fast 100 Jahre Frauenpolitik finanzieren. Aber vermutlich sollte man solche Vergleiche einfach nicht anstellen, sie schüren nur den Neid. Apropos Neid. Elon Musk ist jetzt Billionär, habe ich gelesen. Eine Billion stellt sich in Zahlen so dar: 1.000 000 000 000. (Man sollte das wahrscheinlich nicht zu oft auf diese Weise schreiben, weil sonst die Null auf der Computertastatur zu schnell verschleißt. Und was eine neue dann wieder kostet!)

Musk ist übrigens bloß Dollar-Billionär, in Euro umgerechnet besitzt er nur 950 Milliarden. Damit könnte man aber auch siebeneinhalb Jahre österreichisches Budget finanzieren oder der österreichischen Bevölkerung pro Kopf 103.260,86 Euro auszahlen.

Viele Frauen könnten das extra gut gebrauchen, bekanntlich steigt durch Sparmaßnahmen etwa im Sozialbudget besonders die Frauen- und Kinderarmut. Wächst dann noch die Pflege- und Betreuungslast, klafft auch der Gender Time Gap weiter auf (die Zeit, die Frauen mit unbezahlter Arbeit wie Haushalt, Kinder, Pflege verbringen) – EU-weit hat Österreich eh schon einen der höheren.

Es gibt in diesem Budget aber jedenfalls gescheite Ansätze wie den mit 35 Millionen dotierten Unterstützungsfonds zur finanziellen Entlastung von Alleinerziehenden. Und insgesamt die zumindest bekundete Bereitschaft, Geschlechtergerechtigkeit durch ressortübergreifende Maßnahmen etwa in der Sozial-, Familien-, Gesundheits- und Bildungspolitik herzustellen. Das ist wohl der Knackpunkt, denn mehr Budget im Frauenressort allein ist nicht der Jackpot, als der es jüngst verkauft wurde. Frauenpolitisch wird sich die Regierung daran messen lassen müssen, ob, wann und wie diese Zusammenarbeit dann auch wirklich funktioniert.