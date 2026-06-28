Ja, eh: Messi, Haaland, Ronaldo, Kane, Dembélé. Aber mein Fußball-WM-Held ist der belgische Stürmer Jérémy Doku, 24. Um ihn gab es Wirbel, weil er öffentlich gemacht hatte, bei der für Anfang Juli errechneten Geburt seines ersten Kindes dabei sein zu wollen. Daheim in England, wo er für Manchester City spielt. Und ja, auch dann, wenn er deswegen für ein Belgien-Spiel ausfiele.

Eine Kommentatorin der französischen Sport-Tageszeitung „L’Équipe“ kritisierte den Spieler dafür („Es gibt Hunderte Fußballer, die töten würden, um zu sein, wo du bist“) und bezeichnete die Geburt eines Kindes als „ekelhaften Moment“, in dem der Vater ohnehin nur Statist sei. Man hätte echt kein weiteres Indiz dafür gebraucht, aber eine Geburt als „ekelhaft“ zu bezeichnen, ist ein unerfreulicher Beweis dafür, dass auch Frauen frauenfeindlichen Mist von sich geben können (warum auch nicht, er wird ihnen ja konsequent eingetrichtert).

Entschuldigungen und Diskussionen

Es gab gegen die Bemerkung Proteste; „L’Équipe“ und die Kommentatorin entschuldigten sich, dennoch wurde breit diskutiert, ob es unprofessionell oder gar verantwortungslos ist, wenn ein hochbezahlter Sportler und Vertreter seines Landes ein Privatereignis einem Match vorzieht: Das Kind sei ja noch länger da und so eine WM ein einzigartiges Event.

Als sei eine Geburt das nicht. Doku hat, glaube ich, die Ankunft seines Kindes als fundamentales Ereignis begriffen, bei deren Emotionen, Schmerzen und ja: auch Gefahren er bei seiner Frau sein wollte. Viel verantwortungsvoller kann man nicht handeln. Natürlich gibt es triftige Gründe, aus denen Väter bei der Geburt abwesend sind. Aber Doku (und allen Männern) eine Entscheidung zugunsten eines zutiefst privaten, aber lebensverändernden Geschehens zuzugestehen, halte ich für essenziell. Und für zeitgenössisch. Zumindest, wenn wir in einer Welt leben wollen, in der Männer ihren Gefühlen folgen dürfen und von ihnen nicht immer erwartet wird Job, Karriere, Status über alles andere zu stellen.

Jérémy Doku ist dann tatsächlich beim zweiten Belgien-Spiel ausgefallen. Wegen einer Atemwegserkrankung. Er flog nach England zu seiner Frau, seit Montag haben sie einen kleinen Sohn: Praise. Was „Lobpreis“ oder „Huldigung“ heißt oder eine Kurzform von „Praise the Lord!“ sein könnte. Samstag früh spielte Doku für Belgien 56 Minuten lang das letzte Gruppenspiel gegen Neuseeland. Er wurde ausgewechselt und hat kein Tor geschossen, aber das kommt vielleicht in den Finalrunden. Und mein WM-Held ist er, wie gesagt, ja schon jetzt.