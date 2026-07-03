Es hat sich schon abgezeichnet, jetzt ist es fix: Auf seiner Facebook-Seite verkündete Marco Urbano, dass er mit Ende Juli seine Pizzeria La Corte im Zentrum Voitsbergs endgültig schließen wird: „Nach zwölf unvergesslichen Jahren in Voitsberg ist für mich der Moment gekommen, ein ganz besonderes Kapitel meines Lebens zu schließen“, schreibt er und verweist auf Jahre, geprägt von Leidenschaft, harter Arbeit und schönen Begegnungen.

Neuer Standort: Graz

Warum der gebürtige Italiener aus Vieste, den es mit 24 Jahren zum Erlernen der deutschen Sprache nach Österreich verschlug und der hier hängenblieb, nach seinem Start in die Selbstständigkeit – vor Voitsberg war er zehn Jahre Hausherr in Schadendorf bei Lieboch – nur noch auf seinen neuen La Corte-Standort in der Färbergasse 4 in Graz setzt: „Ich habe hier in Voitsberg alles gegeben und bin stolz auf das, was ich hier in diesen zwölf Jahren erreicht habe. Ich habe alles mit Freude gemacht und mit viel Motivation. Seit ich in Graz bin, war das nicht mehr so und ich wollte das Lokal nicht in fremde Hände geben.“ Deshalb sucht er jemanden, der als Pächter einen Neustart wagt (Interessenten können sich unter Tel.- 0660 381 44 88 melden).

Was bleibt, sind schöne Erinnerungen an unzählige Events, die das Voitsberger Zentrum mit südländischem Flair belebt haben. Laue Sommerabende im Gastgarten mit Live-Musik, Filmvorführungen, ein Spielplatz für die „Bambini“ oder Public-Viewing-Veranstaltungen bei Fußball-Großereignissen sowie ein Eis-Salon. Zudem wurde er vom Falstaff-Magazin sogar einmal als beste Pizzeria außerhalb Wiens ausgezeichnet. Zwischendurch bespielte der Pizzaiolo die Voitsberger kulinarisch sogar zweigleisig, indem er auch das Burgrestaurant übernahm und dort mit Steaks, Wochenend-Brunchs und einem San Daniele-Fest punktete.

Urbano kocht ab August nur noch in Graz © KLZ / Andrea Kratzer

„Auf mein Posting habe ich viele Nachrichten und Reaktionen bekommen. Ich danke allen und den Stammgästen, die uns teils seit Schadendorf die Treue gehalten haben. Das kann man mit Geld nicht kaufen. Viele wollen auch nach Graz kommen. Ich freue mich darauf, meine Voitsberger dort zu begrüßen, und wenn sie nur kurz anstoßen kommen.“ Im La Corte in Graz wird es eine ähnliche Speisekarte wie in der Weststeiermark mit den beliebten Pizzen sowie Fisch- und Nudelgerichten geben. „Mein Fokus liegt voll auf Graz. Ich habe dort im Winter 40 Sitzplätze und im Innenhof im Gastgarten 30 Plätze.“

Vor zwölf Jahren eröffnete Marco Urbano das Ristorante La Corte am Voitsberger Hauptplatz © Robert Cescutti

Der 42-Jährige hat in Voitsberg auch polarisiert: Während viele Stammgäste traurig über den Abgang sind, machte sich der Gastronom mit seinem italienischen Temperament nicht nur Freunde: So wurde beispielsweise sein legendärer Pizzawurf gegen die Leinwand nach dem Ausscheiden der Azzurri bei der Euro 2024, der mit einem Video auf Social-Media viral ging, vielfach kritisiert. Egal, wie man zu Urbano steht: Mit seinem Abgang und dem baldigen Zusperren des Gasthauses „Zur Alten Post“ verliert Voitsberg zwei gastronomische Schwergewichte, die eine „hungrige“ Lücke hinterlassen, wenn keine Nachfolger gefunden werden.