Das kleine beschauliche Rondo im Grazer Stadtpark ist seit vielen Jahren so etwas wie ein Geheimtipp. „Früher galt es als Imbissbude für Touristen, weil gleich in der Nähe die Bushaltestellen sind. Seit 2009 hat sich das Image aber stark gewandelt.“ Der das sagt, muss es wissen (und auch sagen), handelt es sich doch um niemand Geringeren als Werner Reiser, besser bekannt als „Tschuxxn“. Seit den 90er-Jahren hatte er beim MadClub Košir in Bärnbach einen Imbissstand betrieben, später wurde er als Mitinitiator des Kulinarik-Kunst-Projekts „Cooks of Grind“ bekannt. 2009 hat er das ehemalige Burgtorstüberl übernommen und zur „Kombüse“ gemacht. Rasch wurde es zum Weststeirer-Stammtisch.

Uwe Gallaun, Werner "Tschuxxn" Reiser und Markus Harg © KLZ / Robert Preis

Denn es ging alles wie von selbst. „Der Košir ist ein Kultlokal und als sich herumgesprochen hat, dass Košir-Leute hier sind, sind automatisch die Weststeirer hierhergekommen“, erzählt Tschuxxn stolz, der selbst übrigens auch aus Bärnbach stammt. Der Maria Lankowitzer Künstler Uwe Gallaun stieß dazu und gemeinsam kauften sie 2012 das Lokal. Die Kombüse wurde zum Hort der Indie-Szene, wurde vom Radiosender FM4 zum „Klub des Jahres“ gekürt und ist seit 2009 auch stets in den Top Ten dieser Wertung (als einziger Klub außerhalb von Wien).

Die Gründe dafür sind mannigfaltig. Einerseits ist die Kombüse eine einzigartige Würstelbude, in der es die „Falschen Calamari“ (aufgeschnittene Frankfurter) und die einzigartigen Pommes zum kulinarischen Kultstatus brachten. Nicht zuletzt durch Uwe Gallauns Einfluss geriet die Kombüse zunehmend zum Szenelokal für Kleinkunst, Konzerte und Lesungen. Erst vergangenen März drehte Voodoo Jürgens etwa hier sein aktuelles Video.

Außerdem gibt es seit 2021 mit dem „Bullauge“ ein Kunstprojekt, das alle zwei Monate von einem anderen Künstler bespielt wird. Derzeit etwa von der Künstlerin Helga Enzi – einer (Zufall!) Köflacherin. Den gleichnamigen Kulturverein „Bullauge“ leitet David Künstner (ausnahmsweise ein Grazer), der seit 2021 die Kombüse betreibt. Gemeinsam mit Besitzer Markus Harg – einem Kulturanthropologen, der aus Mooskirchen stammt.

„Unser Programm kann man heute als authentisch und alternativ bezeichnen“, schildert Harg. „In unserer Kneipe kommen Künstler und Architekten genauso wie Studenten und Arbeiter zusammen. Aber eben auch vor allem Weststeirer.“ Vielleicht, weil es in der Kombüse so gemütlich wie im Bezirk Voitsberg ist.