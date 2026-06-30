Es ist natürlich kein alltägliches Fest, wenn Bürgermeister Günter Jantscher bei Michael Rössl mit Blumen auftaucht, dazu die Blasmusikkapelle Stallhofen, die Huafi’s und die zahlreichen Helfer des Kameradschaftsbundes und des Vereins Round-Table-Lipizzanerheimat. Es zeigt aber, dass der Kirchenwirt von Stallhofen längst eine Institution im Ort ist. 1780 als Herrenhaus mit Fleischerei, Postamt und Greißlerei geführt, ist die Familie Rössl hier seit 66 Jahren am Werk. Und seit Berndi Rössl 2024 endgültig an seinen Sohn Michael übergeben hat, kommt auch wieder jugendlicher Schwung in das altehrwürdige Haus.

Der Wirtstatus liegt dem 35-Jährigen im Blut. Er kochte schon in Südengland, bei der Wasnerin in Aussee und als Privatkoch, kam dazwischen immer wieder nach Hause und 2024 stiegen dann die Eltern komplett als Gesellschafter aus und Michael übernahm den Betrieb, den er heute mit elterlicher Unterstützung, seiner Partnerin Petra und 13 Mitarbeitern führt.

Vor allem die Ideen sind es, die ihm nie auszugehen scheinen: So schaffte der Jungwirt es etwa in die Schlagzeilen, als er sich bereit erklärt hatte, eine ukrainische Jugendliche zum Lehrling auszubilden. Nachdem er außerdem jahrelang Tourismusobmann der Ortschaft war, ist Michael Rössl heuer auch Club-Master des Charity-Vereins Round Table und hat die Bierdeckel-Aktion lanciert – ein künstlerisch gestalteter Bierdeckel macht die Runde und macht auf die Hilfsaktionen aufmerksam. Und sogar bundesweit bekannt wurde er mit einer Aktion im Radio: Er rief ein 4-Gänge-Menü als Finderlohn für all jene aus, die ihm Personal vermitteln.

Entgegen seinem Vater Bernd, der seit Jahren für die FPÖ im Gemeindevorstand sitzt und als überaus beliebter Politiker tätig ist, lässt Sohn Michael die Finger von der Kommunalpolitik. Und so ist es auch kein Wunder, dass sich beim Schnapszahl-Jubiläum von 66 Jahren der halbe Ort blicken ließ. Für die Wirtschaftskammer schaute Gastronomiespartenobmann Klaus Josef Friedl vorbei; der Voitsberger Wirtkollege Manfred Prettenthaler („Gasthaus zur Post“) ließ sich das Fest ebenfalls nicht entgehen sowie auch Stallhofens Ex-Bürgermeister Franz Feirer. Und neben kulinarischer Vielfalt konnte die Familie Rössl den rund 150 Gästen auch abseits von Musik sowie Speis und Trank mit dem Krampus- und Antiquitätenmuseum einiges an Unterhaltung bieten.

Spontane Aktion

Wer Michael Rössl aber kennt, weiß, dass er längst wieder an einer neuen Idee tüftelt und als Kirchenwirt von Stallhofen weiterhin von sich Reden machen wird. Wie etwa nur zwei Tage nach dem Fest: Österreichs Fußballer erkämpften sich in Kansas City ein dramatisches 3:3 gegen Algerien. „Das brachte mich auf die Idee, via Facebook Nervennahrung anzubieten und die Fleischplatte statt um 40 Euro um 33 Euro anzubieten.“ Den Rabatt gab es aber nur mit dem Codewort „Hundskick“, die Folge: sage und schreibe 15.000 Zugriffe auf den Beitrag – und ein gut gefülltes Gasthaus.