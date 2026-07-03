Simon Tändl von der Firma Lieb Bau Weiz zählt zu den besten Tischlerlehrlingen Österreichs. Beim Bundeslehrlingswettbewerb in der Grazer Messe erreichte der Lehrling (derzeit im zweiten Lehrjahr) den dritten Platz in der Gesamtwertung. Damit war er auch bester Teilnehmer der Steiermark. Insgesamt nahmen 45 Tischler- und Holzgestalter-Lehrlinge am Bewerb teil.
Unter Zeitdruck galt es handwerkliches Können unter Beweis zu stellen. Bewertet wurden Maßgenauigkeit, Präzision, Oberflächenqualität, funktionale Lösungen und Gestaltung.
Auf diese Herausforderungen sei er in seinem Job vorbereitet worden: „Ich bekomme von meinem Arbeitgeber die Möglichkeit, an unterschiedlichsten Projekten mitzuarbeiten und von erfahrenen Fachkräften zu lernen. Dieses Vertrauen und die Unterstützung im Betrieb haben mir sehr geholfen“, so Tändl..
Für Lieb Bau Weiz ist die Auszeichnung ein Beleg für den hohen Stellenwert der Lehrlingsausbildung. Der Erfolg unterstreiche die Bedeutung der fundierten Ausbildung und Förderung junger Fachkräfte.