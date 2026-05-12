Andrea Weberhofer aus Puch bei Weiz wurde bei der „Best-of-Talent-Gala“ der Wirtschaftskammer Österreich in Wien als beste Malerin und Beschichtungstechnikerin des Landes ausgezeichnet. Die 21-Jährige sicherte sich 2025 den Sieg beim Bundeslehrlingswettbewerb ihres Fachs und wurde dafür nun Ende April geehrt.

2025 gewann Weberhofer (Mitte) den Bundeslehrlingswettbewerb in Graz © KLZ / Foto Fischer

Weberhofer absolviert ihre Ausbildung bei der Firma „DieNeuen Bau- und Haustechnik GmbH“ in Passail. Besonders bemerkenswert: Sie sprang erst zwei Wochen vor dem Wettbewerb kurzfristig für eine erkrankte Kollegin ein. In der kurzen Vorbereitungszeit konzentrierte sie sich vor allem auf präzises Arbeiten und das exakte Mischen von Farben. „An meinem Beruf schätze ich besonders die Abwechslung und dass man ständig dazulernt“, sagt die junge Steirerin. Ihr nächstes Ziel sei nun der erfolgreiche Abschluss ihrer Lehre.

Gruppenfoto von der Best-of-Talente-Gala in Wien © Weinwurm Michael

Auch ihr Ausbildungsbetrieb freut sich über den Erfolg. Ausbilder Benedikt Bauernhofer betont die Bedeutung von Schnuppermöglichkeiten, berufspraktischen Tagen und Kooperationen mit Schulen, um Jugendliche für eine Lehre zu begeistern. Die Auszeichnungen wurden im Rahmen der „Best-of-Talente-Gala“ der Wirtschaftskammer Österreich verliehen. Vertreter aus Wirtschaft und Politik gratulierten den besten Lehrlingen des Landes zu ihren Leistungen.