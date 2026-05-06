„Das Steirerland ist ein Tischlerland. Rund 1700 Betriebe sind eine nachhaltige regionale Wirtschaftsmacht, deren Mitarbeiter europaweit in der Champions League spielen“, betont Christian Zach. Der Landesinnungsmeister der Tischler unterstreicht auch, dass diese Betriebe „prägende regionale Arbeitgeber“ seien, die qualifizierte Arbeitsplätze in Stadt und Land sichern. Diese Bedeutung wolle man auch in der öffentlichen Wahrnehmung schärfen, betont Zach bei einer gemeinsamen Präsentation mit Bundesinnungsmeister Gerhard Spitzbart sowie Landeslehrlingswart Wolfgang Hasenburger und Bundeslehrlingswart Ludwig Weichinger-Hieden. Dabei würden auch öffentliche Wettbewerbe eine wichtige Rolle spielen, um „die Attraktivität des Berufs sichtbar zu machen und jungen Menschen für eine Lehre zu begeistern und Eltern sowie Schulen zu zeigen, welches Niveau die Ausbildung im Handwerk erreicht“. Graz werde so „zur Hauptstadt des österreichischen Holzhandwerks“.

Bewerbe auf 6600 Quadratmetern

Österreichweit werden aktuell mehr als 2000 Tischlerlehrlinge ausgebildet. Als großes Schaufenster soll heuer der Bundeslehrlingswettbewerb der Tischler und Holzgestalter dienen, der am 20. Juni im Grazer Messezentrum über die Bühne geht und „neue Maßstäbe setzen soll“, wie am Mittwoch betont wurde. 45 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die besten aus den Vorentscheidungen in den Bundesländern, rittern dabei um die Staatsmeistertitel. Die Bewerbe werden auf 6600 Quadratmetern in der Halle A auf dem Messegelände abgehalten. Wie läuft das ab, wie wird entschieden? Laut den Branchenexperten werden „unter anderem Maßgenauigkeit, Oberflächenqualität, funktionale Lösungen und Gestaltung bewertet – Kriterien, die später auch im Berufsalltag über Qualität und Erfolg entscheiden“. Die Lehrlinge müssen dabei „unter Zeitdruck an anspruchsvollen Werkstücken arbeiten, bei denen Präzision, Kreativität, Konzentration und perfektes Zeitmanagement gefragt sind“. Eine Fachjury bewertet die Arbeiten. Spitzbart: „Dieser Wettbewerb zeigt eindrucksvoll, welch hohes handwerkliches Niveau unsere Lehrlinge bereits erreichen. Sie sind das beste Aushängeschild für die Qualität und Zukunft des Tischlerhandwerks.“

Interessierte können die Bewerbe am 20. Juni – zwischen 8:00 und ca 12:30 Uhr – live in Graz mitverfolgen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, der Eintritt ist frei. Zudem soll ein umfangreiches Rahmenprogramm möglichst viele Besucherinnen und Besucher anlocken. Das Handwerk soll dabei „greifbar“ werden. „Wie kaum anderswo wird bei diesem Wettbewerb sichtbar, wie junge Menschen ihren Beruf mit Freude ausüben. Gänsehautfeeling pur“, betont Wolfgang Hasenburger.

Die Siegerinnen und Sieger werden dann im traditionsreichen Stefaniensaal geehrt.