Am Donnerstag wurden die Feuerwehren Hohentauern und St. Johann am Tauern zu einem schweren Forstunfall alarmiert. Bei Holzschlägerungsarbeiten wurde gegen 7 Uhr ein Forstarbeiter von einem umstürzenden Baum erfasst und schwer verletzt.

Vonseiten der Feuerwehr wird berichtet: „Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte wurde gemeinsam mit der Bergrettung Hohentauern umgehend die Erstversorgung des Verletzten durchgeführt. Kurz darauf traf das Notarztteam des Rettungshubschraubers Christophorus 14 am Einsatzort ein.“

Abtransport

Die Feuerwehren unterstützten das Notarztteam bei der weiteren medizinischen Versorgung und bereiteten den Abtransport aus dem steilen und unwegsamen Gelände vor. Über den „Landweg“ war die Bergung nicht möglich. Das Team des Rettungshubschraubers Christophorus 14 barg den Mann und flog ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Neben den Feuerwehren Hohentauern und St. Johann am Tauern standen unter anderem die Bergrettung Hohentauern und das Team des Rettungshubschraubers Christophorus 14 im Einsatz.