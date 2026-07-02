Die Spitze des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) soll in einer dreistündigen Sitzung Bundestrainer Julian Nagelsmann einen Rücktritt nahegelegt haben. Das berichtet die „Bild“-Zeitung nach einer Aussprache des 38-Jährigen mit DFB-Spitzenfunktionären in Frankfurt am Main. Nagelsmann soll sich demnach Bedenkzeit erbeten haben. Laut „Frankfurter Rundschau“ soll die Ablösung von Nagelsmann ausgemachte Sache und bis zum Wochenende durch sein. Der Verband äußerte sich bisher nicht.

Nach dpa-Informationen hat DFB-Präsident Bernd Neuendorf am Mittwoch in einer internen Mail an hochrangige Ehren- und Hauptamtliche über den Stand der Dinge informiert. Man werde weiter fortlaufend berichten. Über die Auflösung eines Vertrags von Nagelsmann würde der DFB-Aufsichtsrat entscheiden, ebenso bei der Verpflichtung eines Nachfolgers. Bei der Sitzung drei Tage nach dem WM-Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay waren nach Informationen der „Bild“ Neuendorf, Sportdirektor Rudi Völler, Liga-Boss Hans-Joachim Watzke und DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig dabei.

Nagelsmann hat noch einen Vertrag bis zur EM 2028 und unmittelbar nach der Niederlage im Sechzehntelfinale gegen Paraguay einen Rücktritt ausgeschlossen. Als sein möglicher Nachfolger gilt Jürgen Klopp, derzeit noch Head of Global Soccer bei Red Bull. Spekuliert wird mittlerweile auch über die Zukunft von Völler und Rettig.