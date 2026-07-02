Der 1. Juli ist ein besonderer Tag im Leben von Robert Wagnest und David Traumüller. Während Wagnest seine wohlverdiente Pension antrat, startete Traumüller seine Tätigkeit als Unternehmer. Er hat Elektrotechnik Wagnest in Ligist übernommen und führt ihn mit seiner Freundin in altbewährter Weise weiter. „Mir ist es bei der Übergabe gut gegangen, weil ich den David schon lange kenne und weiß, dass der Betrieb in guten Händen ist“, sagt Wagnest mit einem Lächeln. Vor 16 Jahren hatte er den Elektro-Einzelhandel samt Reparaturdienst mit einem Partner gegründet, seit 2011 führte er das Unternehmen alleine.

Reparieren als Marktlücke

Dass der Betrieb gut läuft, liegt auch an der Ausrichtung: „Das Reparieren von Elektrogeräten ist eine Marktlücke. Die Leute haben das sehr gut angenommen und wir sind weit über den Bezirk hinaus tätig, bis nach Graz und in den Kärntner Raum“, schildert Wagnest.

Seit Mittwoch liegen die Geschicke des Betriebs in den Händen von David Traumüller, den die meisten vor allem als Musiker von Ligist 3 kennen. Er hat bei den Stadtwerken Voitsberg den Beruf des Elektrikers erlernt. „Da hat man das nötige Grundwissen, aber für das Reparieren muss man sich vieles selbst aneignen. Da hat mich Robert bestens unterstützt.“ Ende des Monats wird das Geschäft in eine neue Location im Zentrum von Ligist siedeln.

Geburtstagsfeier

Grund für die Übergabe war der Pensionsantritt von Wagnest, der Mitglied und Unterstützer in zahlreichen Vereinen ist. Der Ligister feierte im Restaurant Wiednermichl mit Weggefährten, Freunden, Nachbarn und Familie seinen 60. Geburtstag und lud zur gemütlichen Party mit Brunch. Neben vielen Gratulanten überbrachte auch eine Abordnung der Faschingsrunde Ligist die besten Glückwünsche und spielte gemeinsam mit dem Jubilar eine Nummer der letzten Faschingsshow. Die Partygäste honorierten den lustigen Sketch mit Applaus und Jubelrufen.