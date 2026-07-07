Er hat nicht nur „ordentlich Pfeffer im Hintern“, sondern auch viele Gewürze im Regal. Stefan Meier aus Pischelsdorf ist 25 Jahre alt und gelernter Koch. Der gebürtige Feistritztaler stand bereits in namhaften Hotels wie dem Steirerhof in Bad Waltersdorf oder dem Trofaner Royal bei Sternekoch Martin Sieberer in der Küche. Zuletzt kochte er im Gasthaus Schrott in Hirnsdorf auf. Während Corona blieben allerdings die Herde kalt.

Mit der Mischung „Steirer-Gold“ fing alles an. Es war die erste Gewürzmischung von Stefan Meier. © Privat

Der junge Oststeirer begann zu experimentieren und verlieh seinem Leben wieder neue Würze – im wahrsten Sinne des Wortes. Denn er kreierte seine eigenen Gewürzmischungen. Die kamen so gut an, dass er 2023 ein Kleingewerbe anmeldete.

16 Gewürze im Regal

Mittlerweile zählt Meier 16 verschiedene Gewürze: Vom „Erdäpfelzauber“, ein Gewürz für Ofenkartoffeln und Pommes, dem „Pipi-Hendl“ fürs Grill- oder Brathuhn bis zu „Green Paradise“, eine mediterrane Mischung für Pizza und Pasta.

Seine Gewürze kommen auch in seinem neuen Food-Truck zum Einsatz © Privat

Hinter den kreativen Namen steckt viel Arbeit. So werden die diversen Zutaten von Meier in seiner Küche in Hofing selbst geröstet, gemahlen und gemischt. Jährlich kommen neue Kreationen hinzu. „Heuer etwa kommt noch ein Gulaschgewürz und etwas orientalisch-mexikanisches“, verrät Meier.

Aktuell sehr beliebt ist auch sein BBQ-Mix für Gegrilltes oder Ripperl © Privat

Für neue Ideen lässt er sich auch gerne von seinen Kunden inspirieren. „Ich hab immer gesagt, ich mache kein Suppengewürz, weil die gibt es wie Sand am Meer. Dann haben mich so viele drauf angesprochen, also hab ich doch eines versucht“, sagt der Oststeirer. Erhältlich sind seine Gewürze in Bauernläden und Selbstbedienungsläden der Region.

Mit seinem Food-Truck „Schmackofazzz“ hat sich der 25-Jährige im März selbstständig und mittlerweile in der Region bereits einen Namen gemacht © Privat

Im März hat er sich mit seinem Food-Truck „Schmackofatzzz“ selbstständig gemacht und kocht bei Familien- und Firmenevents auf. Sein Mix aus Burger, Fingerfood und Hausmannskost kommt sehr gut an. „Bis September bin ich ausgebucht“, freut sich Meier. Zweimal pro Woche steht er auch vor dem Sparmarkt in Pischelsdorf und Kaindorf.