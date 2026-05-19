Er ist jung und mag es heiß: Dominik Wilfling (25) aus Gersdorf an der Feistritz steht tagtäglich hinter dem Grill. Von denen hat der gebürtige Untertiefenbacher sogar neun Stück daheim stehen. Vor einem Jahr hat der gelernte Koch – nach Stationen im Steirerhof in Bad Waltersdorf und bei Weber Grill – mit seiner „BBQ-Lounge“ den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt.

Mit seinem Catering bruzzelt er auf seinen Grillern bei Hochzeiten oder Feiern auf und bietet auch Grillkurse an. Nun folgt der nächste Schritt. Künftig heizt er in der ehemaligen Kulmländerei in Pischelsdorf so richtig ein. Dort war ja seit November 2024 Renate Hofer mit ihrer Konditorkunst einquartiert. Seit Dezember 2025 hat die Kondotormeisterin aus Weiz dort allerdings geschlossen. Vor kurzem eröffnete sie am Pischelsdorfer Hauptplatz eine Schaukonditorei. Die Kulmländerei stand darum erneut leer.

Insgesamt weiß der 25-Jährige neun Griller in seinem Besitz © KLZ / Veronika Teubl-lafer

„Eigentlich war ich nur auf der Suche nach einer Küche, wo ich mich fürs Catering einmieten konnte, dann habe ich aber erfahren, dass das Gebäude leer steht und ich habe beim Kulmland-Vorstand angefragt“, erzählt der gebürtige Untertiefenbacher. Das vorgelegte Konzept mit Grillküche überzeugte.

Ab 27. Mai bietet Wilfling von Mittwoch bis Freitag (11 bis 14 Uhr) ein Mittagsbuffet mit drei Gerichten zur Auswahl. Geplant ist, dass die Öffnungszeiten sukzessiv erweitert werden, sodass auch am Abend geöffnet ist. „Das hängt allerdings davon ab, wie schnell ich Personal finde“, so Wilfling. Gesucht werden derzeit noch ein Koch und eine Servicekraft.

Steak-Show mit Live-Grillen

Bei der Eröffnung am 20. Juni wartet der Grillmeister dann mit einem großen BBQ-Buffet, Live-Musik und einer Steak-Show mit Fleischzerlegung auf. Apropos Fleisch: Auf dessen Qualität legt der 25-Jährige ganz besonderen Wert. „Es hilft nix, wenn du einen tausend-Euro-Grill hast und dann ein Billigfleisch draufhaust.“ Sein Fleisch bezieht er darum von der Fleischerei Gruber aus Vorau. Gewürze kommen von Gewürz Maier aus Hofing, Gemüse je nach Saison von österreichischen Produzenten.

Ab 27. Mai bietet er ein Mittagsbuffet mit drei Gerichten zur Auswahl an © KLZ / Veronika Teubl-lafer

Catering wird er ebenso weiterhin anbieten wie Grillkurse. „Die finden dann direkt in Pischelsdorf in der neuen BBQ-Lounge zu verschiedenen Themen statt.“

Sein ultimativer Grilltipp: „In der Ruhe liegt die Kraft, das Fleisch wird nicht schneller fertig, wenn man es zigmal umdreht oder den Griller die ganze Zeit aufreißt.“ Bier zum Ablöschen? „Ganz schlechte Idee, da nimmt man den Griller nur die Hitze. Das ist ebenso ein Mythos wie dass das Fleisch von einem Kohlegrill rauchiger schmeckt als vom Gasgrill.“