„In erster Linie war ihm vor allem die Familie wichtig“, erzählt Helga, die Ehefrau von Erich Tomasch, der am 27. Juni im 86. Lebensjahr verstorben ist. Bis 1980 war er Bezirkssekretär des Roten Kreuzes (RK) in Völkermarkt, heute Bezirksgeschäftsführer genannt. „Er hat seine Arbeit geliebt und war auch dazu beigetragen, dass das RK einen Aufschwung erlebt hat. Vor allem hat er beim Neuaufbau der Bezirksstelle in der Bleistraße mitgeholfen und das war ein schönes Stück Arbeit“, betont Helga Tomasch.

Erich Tomasch wurde im August 1940 in Klagenfurt geboren und wuchs in Eberndorf/Dobrla vas auf. Als gelernter Kaufmann arbeitete er in unterschiedlichen Konsum-Supermärkten bis nach Eberstein, wo er auch die Liebe zum Singen entdeckte und dem dortigen Männerchor beitrat. Zurück in Völkermarkt war er sechs Jahre beim Finanzamt tätig, ehe er dann beim Roten Kreuz ab 1967 bis zu seiner Pensionierung 1980 arbeitete. Im Jahr 1961 lernte er seine große Liebe Helga auf einem Sportlerball kennen, ehe sie 1966 heirateten. Das größte Glück waren seine Tochter und sein Sohn, aber auch die zwei Enkelkinder, die ihn liebevoll Opi nannten. „Die Familie war sein Ruhepol“, so die Ehefrau. Seine zweite Leidenschaft zum „Runterkommen“ war das Knüpfen von Teppichen mit einer Nadel, der größte misst 3 mal 5 Meter.

Möglichkeit zur Verabschiedung

Neben dem Reisen mit dem Campingwagen mit der gesamten Familie war ihm vor allem die Bewegung in der Natur wichtig. „Er war absolut ehrlich, ein korrekter Mensch und sehr hilfsbereit.“ Gebetet wird für Erich Tomasch am 2. Juli um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Ruprecht, wo am darauffolgenden Tag um 14 Uhr die Beerdigung stattfindet.