Kärntens Klubs müssen gleich vier Talente ziehen lassen. Grund dafür ist der jüngst vollzogene „CHL-Draft“, in dem die Teams der drei großen kanadischen Juniorenligen sich die Rechte an den besten Talenten der Welt sichern. Und dabei langten die Drakkar de Baie-Comeau aus der Provinz Quebec doppelt beim KAC, die Halfiax Mooseheads aus Nova Scotia zweimal beim VSV zu.

So gehen die Klagenfurter Stürmer David Waschnig (19, 63. Draftpick) und Johannes Dobrovolny (17, 124. Draftpick) gemeinsam nach Bai-Comeau. „Wann und wie genau, das werden uns die Verantwortlichen in den nächsten Tagen sicher erklären“, sagt Waschnig, für den und seinen Kumpel das Camp im August beginnen wird. „Derweil bereiten wir uns weiter in Klagenfurt vor“, erzählt Waschnig, der dem KAC dankt: „Sie haben uns keine Steine in den Weg gelegt, ich bin da wirklich sehr dankbar.“

David Waschnig zeigte auf © Gepa

Ob sich ob des angekündigten Drafts Nervosität breitgemacht habe? „Nein. Natürlich beobachtet man, was passiert. Ich wurde vorher ja auch schon in die US-amerikanische USPHL gedrafted, freue mich jetzt aber sehr, dass es mit Kanada geklappt hat“, so Waschnig, der das Abenteuer zu zweit natürlich schätzt: „Dass ich mit ‚Dobro‘ zusammen hingehen kann, ist schon eine tolle Sache.“ Waschnig zeigte im Vorjahr auf (4 Tore, 5 Assists), spielte zwischendurch sogar mit Mathias From stark in einer Linie und erhielt die erste Nationalteam-Einberufung. Dobrovolny, der wie Waschnig mit der klubeigenen U20 noch einmal den Titel holte, schoss mit 16 in Wien sein erstes ICE-Tor, am Saisonende waren es drei Treffer und zwei Vorlagen.

Uschan und Sintschnig heben nach Halifax ab

Vom VSV wandern Sturmjuwel Paul Sintschnig (17) und Jung-Verteidiger Nico Uschan (19) nach Halifax ab. Vor allem der in der Jugend vom KAC zum VSV gewechselte Sintschnig wurde vergangene Saison schon mit Lob überhäuft, startete auch sehr gut, lief beim Deutschland Cup fürs Nationalteam auf, wo er sich im ersten Spiel verletzte. Fünf Tore und zwei Vorlagen standen am Ende zu Buche, im Draft wurde er schon als Zweiter und damit als einziger Kärntner in Runde eins gezogen. Auch Uschan (81. Pick) steigerte sich, traf im Vorjahr auch erstmals im Erwachsenenhockey. „Paul und Nico haben sich diese Chance natürlich mit harter Arbeit selbst verdient, aber hinter solchen Erfolgen steht immer auch ein engagiertes Trainerteam, das die Spieler über viele Jahre begleitet“, freut sich VSV-Boss Martin Winkler für den ganzen Klub.