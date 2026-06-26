Spieltag drei der Sunshine Hockey League in Ferlach hatte es ordentlich in sich. Den Anfang machte der HC Krocha mit einem 5:3-Comebacksieg über Hyänen Hockey. Dabei waren die Krocha schon 0:3 hinten, dann drehte Benjamin Petrik mit zwei Toren auf. Der Villacher zeigte also in seinem ersten und vielleicht letzten Spiel auf. „Ich glaube, es ist eine einmalige Sache, als Zuschauer komme ich aber sicher wieder – oder wenn Not am Mann ist“, ließ der Stürmer eine Hintertür offen und fügte an: „Ich verfolge das schon lange, wollte unbedingt dabei sein. Es ist eine Gaude.“

Lukas Haudum und Leon Kolarik „üben“ in Ferlach für neue Aufgaben

Zwischen Lendhafen Seelöwen und MilkFit Adler gab es das Comeback des ICE-MVPs. Lukas Haudum, Meister mit Graz und ab 30. Juli in Finnland für Turku aktiv, hatte nach Leistenbruch-OP für die Adler an der Seite von NHL-Veteran Michael Grabner (1 Assist) wieder Eiskontakt. „Ich musste schauen, ob ich es am Eis auch noch kann“, sagte der Center grinsend. „Meine OP ist super verlaufen, ich bin voll fit“, so Haudum weiter, den eine besondere Reise nach Finnland erwartet: „2100 Kilometer über Warschau und Riga mit dem Auto. Der Grund? Mein Hund reist mit.“

Er steuerte zwar eine Vorlage bei, verlor gegen die Klagenfurter um NHL-Star Marco Kasper (1 Tor, 2 Assists) aber 5:7. Übrigens: Seelöwen-Torschütze Leon Kolarik (18 Jahre, Peterborough/OHL) könnte heute im NHL-Draft gezogen werden.