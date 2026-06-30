Der EC-KAC besetzt den siebenten Importplatz in seinem Kader für die Saison 2026/27 in der ICE Hockey League und der Champions Hockey League mit dem slowenischen Nationalspieler Jan Drozg. Der international erfahrene 27-Jährige unterfertigte beim österreichischen Rekordmeister einen Vertrag bis zum Ende der bevorstehenden Spielzeit. Der Kontrakt erhält für die kommenden zehn Tage noch eine spielerseitige Ausstiegsoption für einen Wechsel in die KHL.

Jan Drozg stammt aus Maribor, Slowenien, erhielt den Feinschliff seiner Eishockeyausbildung aber in den höchsten Nachwuchsligen Schwedens (Leksands IF) und Kanadas (Shawinigan Cataractes). Bereits im Entry Draft 2017 sicherten sich Pittsburgh Penguins die NHL-Rechte am Stürmer, der dann bis 2022 vornehmlich in deren Farmteams zum Einsatz kam und in Summe 127 Partien in AHL und ECHL bestritt. Nach dem Ende seines Entry Level Contracts beim fünffachen Stanley Cup-Sieger wechselte der Slowene nach Russland, zwischen 2022 und 2025 sammelte er in der KHL – vornehmlich für Amur Khabarovsk und außerdem für Kunlun Red Star – 76 Scorerpunkte in 151 Begegnungen. Parallel etablierte sich Jan Drozg als Stammkraft im Nationalteam, seit seinem Debüt im Alter von nur 18 Jahren bestritt er sechs WM-Turniere für Sloweniens A-Auswahl, bei der Weltmeisterschaft in der Schweiz im Mai avancierte er zum zweitbesten Scorer seiner Mannschaft. In die abgelaufene Saison 2025/26 stieg der Angreifer nach ausführlicher Sondierung des Marktes erst verspätet ein, ab Anfang Dezember trug er schließlich das Trikot von Olimpija Ljubljana. Für die Grünen Drachen verbuchte er 27 Zähler (elf Tore, 16 Assists) in 31 Spielen, ehe die gute Spielzeit mit einem Halbfinal-Aus gegen den HC Pustertal endete.

Pilloni: „Ein hochveranlagter Spieler“

„Jan Drozg ist ein hochveranlagter Spieler, der in Schweden, Kanada, den USA und Russland viel internationale Erfahrung gesammelt hat und sich stets an das Level des dortigen Eishockeys anpassen konnte. Seine starken offensiven Instinkte werden von einer guten Arbeitsmoral ergänzt, die wir von vielen der slowenischen Spieler, die wir in den vergangenen Jahren beim EC-KAC unter Vertrag hatten, kennen. Jan Drog möchte sich über unseren Klub wieder für eine internationale Spitzenliga empfehlen, wir erwarten also, dass er bei uns Topleistungen abliefern kann und wird“, kommentiert General Manager Oliver Pilloni die Verpflichtung des slowenischen Angreifers.

Jan Drozg: „Ich freue mich sehr, mich dem EC-KAC anzuschließen. In den vergangenen Jahren waren bekanntlich einige slowenische Spieler Klagenfurt aktiv und sie alle haben mir nur Positives über die Mannschaft, die Eishockeykultur und die Stadt erzählt. Für mich ist das Engagement bei einem Klub, der stets zur Spitze gehört, eine tolle Gelegenheit, ich komme auch bereits in dieser Woche nach Kärnten, um mir vor Ort alles anzusehen und den Pfad für die letzten Wochen des Sommertrainings abzustecken, damit ich dann im August voller Elan und Tatkraft in die neue Saison starten kann.“