Der EC-KAC verstärkt seine Defensive mit Mattias Göransson, der in den vergangenen Jahren Stammkraft in Schwedens höchster Liga war und sich nun für eine Spielzeit an Österreichs Rekordmeister gebunden hat.

Göransson genoss den Feinschliff seiner Eishockeyausbildung sowohl in seiner Heimat beim Brynäs IF als auch in den USA bei den Tri-City Storm, danach schlug er die College-Laufbahn ein und repräsentierte die University of Massachusetts in Lowell. Im Sommer 2019 kehrte der heute 31-Jährige nach Schweden zurück, wo er seither durchgehend in der SHL (Svenska Hockeyligan), also der höchsten Spielklasse des Landes, im Einsatz war. An zwei Spielzeiten beim Leksands IF (78 Spiele) schlossen drei beim Färjestads BK (172) an, zuletzt stand er zwei Jahre lang beim Rögle BK (88) unter Vertrag. In insgesamt 338 SHL-Partien verbuchte der Defensivverteidiger 67 Scorerpunkte (18 Tore, 49 Assists) und ein Plus/Minus-Rating von +22. Mattias Göransson gewann im Jahr 2023 mit Färjestad die schwedische Meisterschaft und stand in der abgelaufenen Saison mit seinem Klub aus Ängelholm im Playoff-Finale.

Furey: „Eine Allround-Verstärkung“

Head Coach Kirk Furey: „Wir haben danach gestrebt, unsere bereits starke Defensive in diesem Sommer weiter zu stabilisieren, mit der Verpflichtung von Mattias Göransson ist uns das gelungen. Er war jetzt sieben Saisonen hindurch in einer der besten Ligen in Europa im Einsatz und hat sich dort als zuverlässiger Abwehrspieler mit eher defensiver Ausrichtung erwiesen. Wir sind der Meinung, dass er seine Qualitäten in unserer Liga auch in Richtung Offensive zur Entfaltung bringen wird, insofern sehen wir ihn als Allround-Verstärkung. Von den Anforderungen, die wir an einen Neuzugang und Importspieler beim EC-KAC stellen, erfüllt Mattias Göransson sehr viele, daher sind wir froh, dass er sich für uns als neuen Arbeitgeber entschieden hat.“

Göranssons Ziel: der Meistertitel

„Ich freue mich sehr, dass ich zum EC-KAC komme und für einen so traditionsreichen Klub mit einer so starken Fanbase spielen kann. Die Erkundungen, die ich über Mannschaft und Stadt eingeholt habe, fielen allesamt sehr positiv aus, in den Gesprächen mit dem Trainerstab haben mich die klare Spielidee und die Art und Weise, wie das vom Team umgesetzt wird, sehr überzeugt. Ich habe das Gefühl, dass ich sehr gut in dieses System passe, und hoffe, dass ich ein wichtiges Teil in diesem Puzzle werden kann. Der EC-KAC spielt seit vielen Jahren an der Spitze seiner Liga und um Meisterschaften, daher ist es natürlich auch mein Ziel, dazu beizutragen, dass der Titel wieder nach Klagenfurt zurückkommt“, kommentiert Mattias Göransson seinen Wechsel nach Österreich.