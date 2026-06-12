Seit der Auslosung Ende Mai in der Schweiz kennt der EC-KAC seine sechs Gegner im Grunddurchgang der Champions Hockey League, mittlerweile steht auch der exakte Spielplan für die Königsklasse fest.

Rot-Weiß wird seine siebente Teilnahme an Europas führendem Klubbewerb auf heimischem Eis eröffnen: Zum Auftakt in die Saison 2026/27 empfangen die Rotjacken am Donnerstag, dem 3. September, den amtierenden und erstmaligen französischen Meister, die Bordeaux Boxers, in Klagenfurt. Zwei Tage später ist der aktuelle Titelträger aus der Schweiz, Fribourg-Gottéron, in der Heidi Horten-Arena zu Gast und damit ein europäisches Spitzenduell garantiert. Die in den vergangenen CHL-Saisonen eher ungünstig späten Beginnzeiten von Heimspielen, auf die der EC-KAC keinen Einfluss hatte, gehören der Vergangenheit an: Alle drei Vorrundenpartien des österreichischen Rekordmeisters vor eigenem Publikum erleben ihr erstes Faceoff um 19.15 Uhr.

Am 12. September in Köln

Nach dem doppelten Heimauftakt begeben sich die Rotjacken in der zweiten Septemberwoche auf Reisen, zunächst geht es in den hohen Norden, wo am Donnerstag, dem 10. September, das Auswärtsspiel beim norwegischen Champion Storhamar Hamar angesetzt ist. Am Samstag dieser Woche duellieren sich die Klagenfurter dann mit den Kölner Haien, wobei die genaue Beginnzeit und auch der Austragungsort dieser Begegnung erst in den kommenden Tagen final festgelegt werden.

Ab 18. September steht für den EC-KAC dann Liga-Eishockey in der win2day ICE Hockey League am Programm, auf die internationale Bühne kehren die Klagenfurter am Dienstag, dem 6. Oktober, zurück, wenn sie den finnischen Vizemeister KooKoo Kouvola in der Kärntner Landeshauptstadt begrüßen. Beschlossen wird die CHL-Vorrunde aus rot-weißer Sicht mit dem Auswärtsspiel beim amtierenden deutschen Meister, den Eisbären Berlin. Diese Begegnung kommt am 14. Oktober im Wellblechpalast, der ursprünglichen Heimstätte des Klubs, zur Austragung.

Vorverkauf startet im August

Der Vorverkauf von Einzelkarten für die Heimspiele des EC-KAC in der Champions Hockey League 2026/27 startet erst nachdem die Verlängerung von Abonnements abgeschlossen ist. CHL-Tickets sind demnach voraussichtlich ab der ersten Woche des Monats August erhältlich.